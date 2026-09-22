주병기 공정위원장, 쿠팡에 강공… “현장조사 무력화돼 굉장히 유감”

소송 제기·집행 정지 강력 비판

“내부 규칙 개정… 법 집행 지속

대한항공 건도 엄정하게 감시”

이미지 확대 주병기 공정거래위원장.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 주병기 공정거래위원장.

연합뉴스

세줄 요약 주병기 공정위원장이 쿠팡의 현장조사 거부와 집행정지 신청에 대해 굉장히 유감이라고 밝혔다. 법원 판단 유보로 조사 실효성이 무력화됐다고 보고, 소상공인 권익을 해치는 행위라며 내부 규칙 개정도 검토하겠다고 했다. 쿠팡 현장조사 거부와 소송에 강한 유감 표명

법원 정지 결정으로 조사 실효성 무력화 지적

소상공인 권익 보호 위해 규칙 개정 검토

2026-09-22 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

주병기 공정거래위원장은 21일 쿠팡이 공정위의 현장 조사를 거부하며 법원에 소송을 제기한 데 대해 “굉장히 유감”이라며 강도 높게 비판했다.주 위원장은 이날 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 기자 간담회에서 법원이 오는 23일까지 잠정적으로 공정위의 현장 조사 결정 효력을 정지한 데 대해 이렇게 밝혔다. 주 위원장은 “법원이 30일 정도 판단을 유보했는데, 실질적으로 현장 조사의 실효성은 무력화됐다고 볼 수 있다”고 말했다. 앞서 공정위는 지난달 19~24일 쿠팡이 납품업체에 할인 비용을 떠넘겼다는 등의 의혹을 확인하고자 현장 조사에 나섰으나, 쿠팡 측은 사전 현장 조사를 통지받지 못했다며 불응했다. 이어 법원에 현장 조사 취소 소송을 제기하고 집행 정지를 신청했다.주 위원장은 “수십만 명의 소상공인의 최소한의 권익의 보루를 무너뜨리는 행위”라며 “공정위가 무거운 책임감을 가지고 대응해 나갈 것”이라고 강조했다. 또한 “공정위 조사와 관련된 내부 규칙들을 다시 한번 돌아보면서 조사를 이런 방식으로 피할 수 있는 여지를 분명하게 없애는 개정 방안에 대해서도 살펴볼 것”이라고 했다.주 위원장은 “공정위는 (미국의 움직임에) 연연하지 않고 엄정하게 절차적 공정성을 지키면서 해외 기업을 차별하지 않고 법 집행을 지속해 나갈 예정”이라고 했다.미 하원 법사위원장이 자국 기업을 차별하는 외국 공무원의 미국 입국을 불허하도록 법 개정을 추진하는 것과 관련해 개정 법안이 주 위원장을 겨냥한 것이 아니냐는 관측에 대해 주 위원장은 “직접 대응하기보다는 외교부를 통해 필요하면 의견을 전달할 것”이라고 언급했다.주 위원장은 최근 대한항공이 아시아나와의 합병 조건을 이행하지 않아 이행강제금을 부과받고 공정위의 조사를 방해한 혐의를 받는 데 대해 “소비자 피해가 없도록 철저하게, 엄정하게 감시를 지속해 나갈 것”이라고 말했다.