국산 천연물 앞세워 ‘글로벌 헬스케어’ 공략 [그린바이오대상]

신비바이오

이미지 확대 신비바이오 임직원들이 지난 2일부터 이틀간 태국 방콕에서 열린 ‘2026 비타푸드 아시아’ 현장에서 국산 천연물 소재를 알리고 있다.

신비바이오 제공 닫기 이미지 확대 보기 신비바이오 임직원들이 지난 2일부터 이틀간 태국 방콕에서 열린 ‘2026 비타푸드 아시아’ 현장에서 국산 천연물 소재를 알리고 있다.

신비바이오 제공

세줄 요약 신비바이오가 산돌배 등 국산 천연물과 효소분해 추출 기술을 바탕으로 전주기 R&D 체계를 구축해 2026 그린바이오 대상을 받았다. 2028년 수출 300만달러, 2030년 매출 1000억원과 코스닥 상장을 목표로 하며 해외 진출과 스마트공장 확충도 추진한다. 국산 천연물 기반 그린바이오 대상 수상

전주기 R&D와 ODM·OEM 사업 확장

해외 진출·스마트공장으로 성장 가속

2026-09-22 18면

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‘글로벌 토탈 헬스케어 플랫폼’ 도약에 나선 신비바이오가 국산 천연물 소재를 앞세워 서울신문이 주관하고 농림축산식품부가 후원하는 ‘2026 그린바이오 대상’에서 대상을 수상했다.신비바이오는 국산 천연물 기반 그린바이오 R＆D를 중심으로 2028년 수출 300만 달러, 2030년 매출 1000억원과 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 산돌배 등 토종 자원에 효소분해 추출 기술을 적용하고, 원물부터 완제품까지 아우르는 전주기 R＆D 체계를 구축했다.포천 공장에서는 8대 인증을 기반으로 ODM·OEM 사업을 전개하고, 자사몰을 통해 5개 브랜드를 운영하며 시장 검증을 거친 제품을 고객사 ODM으로 연계하고 있다. 최근에는 AI 마케팅 솔루션과 디지털 트윈 기반 스마트공정 기술을 확보하며 디지털 전환에도 속도를 내고 있다.해외 시장 확대와 생산 인프라 확충도 추진하고 있다. 태국 비타푸드 아시아와 중동·튀르키예 K 할랄 상품전 등에 참가하며 글로벌 D2C 채널을 확대했으며, 전북 익산 국가식품클러스터에 FGMP 스마트공장을 건립 중이다. 완공되면 기존 포천 공장을 포함해 연간 1300억원 규모의 생산능력을 갖추게 된다.신비바이오는 2023년 매출 53억원에서 2025년 103억원으로 성장하며 7년 연속 흑자를 이어가고 있다. 올해 목표 매출은 160억원이며, 이강원 대표는 ‘2026년 중소기업인 유공 국무총리 표창’을 수상했다.