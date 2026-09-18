오티콘 질(Zeal), 글로벌 시장서 기술·디자인·사용 편의성 잇단 호평

세줄 요약 오티콘 질이 미국청각학회와 레드닷 디자인 어워드, 히어어드바이저, 와이어드 등에서 기술과 디자인, 착용 편의성을 인정받았다. 작은 크기에도 AI 청취 기술과 무선 연결, 충전 기능을 담아 일상 사용성과 성능을 함께 높였다는 평가를 받았다. 해외 청각학계·디자인 어워드서 잇단 호평

작은 크기 속 AI 청취·무선 연결 기능 강조

말소리 명료도·착용 편의성·충전 성능 주목

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글로벌 청각 솔루션 기업 디만트코리아의 프리미엄 보청기 브랜드 오티콘은 오픈 컴팩트형 보청기 ‘오티콘 질(Zeal)’이 해외 청각학계와 독립 성능평가 기관, 글로벌 전문 매체, 국제 디자인 어워드에서 잇달아 호평받고 있다고 밝혔다.오티콘 질은 지난 4월 미국 샌안토니오에서 열린 미국청각학회 연례 학술대회(AAA 2026)에서 오티콘의 주요 혁신 제품으로 소개됐다. 오티콘은 전 세계 청각 전문가들이 모인 이 자리에서 오티콘 질의 디자인과 AI 기반 청취 기술, 차세대 무선 연결 기능을 선보였다.디자인 분야에서도 성과를 냈다. 오티콘 질은 2026년 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)를 수상했다. 귓속에 자연스럽게 자리하는 컴팩트한 형태와 사용자 중심 설계, 작은 크기 안에 청취 성능과 무선 연결, 충전 기능을 담아낸 점을 인정받았다.해외 보청기 성능평가 플랫폼 히어어드바이저(HearAdvisor)는 표준화된 음향 측정과 실이측정을 바탕으로 오티콘 질을 평가했다. 히어어드바이저는 일상적인 대화 환경에서의 말소리 명료도와 눈에 잘 띄지 않는 착용 형태를 주요 강점으로 꼽으며, 자연스럽고 편안한 착용감을 선호하면서도 청취 성능을 중시하는 사용자에게 적합하다고 소개했다.글로벌 테크 매체 와이어드(WIRED)도 작고 눈에 띄지 않는 디자인과 편안한 착용감, 균형 잡힌 청취 성능을 강점으로 다뤘다. 컴팩트한 크기에도 스트리밍 품질과 충전형 배터리 성능을 확보했다는 점에 주목했다.이러한 평가는 기술과 디자인뿐 아니라 일상의 사용 경험까지 함께 살폈다는 점에서 의미가 있다. 보청기는 매일 오랜 시간 착용하는 기기인 만큼 대화 중 말소리를 듣는 성능과 착용감, 간편한 스마트폰 연결이 중요한 선택 기준이 된다.오티콘 질은 덴마크와 영국, 스위스에서 먼저 출시된 뒤 미국과 캐나다, 독일 등으로 판매 지역을 넓혀왔다. 귓속에 착용하는 컴팩트한 형태에 오픈형 보청기의 주요 기능을 결합한 제품으로, 오티콘의 차세대 플랫폼 ‘시리우스(Sirius)’와 2세대 AI 사운드 프로세싱 기술을 바탕으로 주변 소리를 실시간 분석해 사용자가 필요한 말소리에 집중할 수 있도록 돕는다.작은 크기에도 충전 기능과 여러 무선 연결 기능을 갖춘 점도 특징이다. 스마트폰 통화와 음악을 직접 들을 수 있는 블루투스 LE 오디오, 공공장소의 오디오 신호를 보청기로 전달하는 오라캐스트(Auracast™), 안드로이드 기기와 간편하게 연결되는 구글 패스트 페어(Google Fast Pair)를 지원한다.디만트코리아 박진균 대표는 “오티콘 질이 해외 청각학계뿐만 아니라 독립 성능평가와 글로벌 테크 미디어, 국제 디자인 어워드에 이르기까지 다양한 분야에서 좋은 평가를 받고 있어 뜻깊다”며 “오티콘 질은 보청기의 크기와 기능 가운데 하나를 선택해야 했던 기존의 한계를 넘어, 청취 성능과 디자인, 연결 편의성을 모두 중요하게 생각하는 사용자에게 새로운 선택지를 제시하는 제품”이라고 말했다.오티콘 질은 국내에서 지난 5월 출시돼 현재 전국 21개 공식 판매점에서 만나볼 수 있다. 가까운 판매점과 자세한 정보는 공식 웹사이트(오티콘질.com)에서 확인할 수 있다.디만트코리아는 1904년 설립된 덴마크 청각솔루션 기업 디만트의 한국 법인으로, 오티콘을 비롯해 버나폰과 필립스 보청기 브랜드를 보유하고 있다. 청각 진단 장비 그룹 다이어텍코리아와 협력 관계를 맺고 국내 청각 산업에서 입지를 다지고 있다.