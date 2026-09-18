하나증권, 신임 사외이사에 정완규 전 여신협회장 추천

이미지 확대 정완규 전 여신금융협회장. 여신금융협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 정완규 전 여신금융협회장. 여신금융협회 제공

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하나증권이 신임 사외이사 후보로 정완규 전 여신금융협회장을 단독 추천했다. 정 후보자는 이르면 다음달 이사회와 임시 주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이다.18일 금융권에 따르면 하나증권은 지난 16일 공시를 통해 임원후보추천위원회가 지난 14일 정 전 회장을 신임 사외이사 후보로 단독 추천했다고 밝혔다. 임추위는 정 후보자에 대해 “금융위원회에서의 직무 경험을 바탕으로 30년 넘게 금융산업 전반에 걸쳐 금융회사 경영과 재무·회계 관련 업무를 두루 경험한 전문가”라고 평가했다.정 후보자는 행정고시 34회로 공직에 입문해 금융위원회 중소서민금융정책관과 금융정보분석원장을 거쳤다. 이후 한국증권금융 사장과 여신금융협회장을 역임했으며 지난 7월부터 법무법인 광장 고문을 맡고 있다.정 후보자는 지난 3월에도 하나증권 사외이사 후보에 이름을 올렸으나 차기 여신금융협회장 인선이 지연되면서 겸직 논란이 제기돼 선임이 무산된 바 있다.