황진원, 백수과피·L-시트룰린 복합 조성물 관련 특허 2건 출원

세줄 요약 천연물 원료 식품 브랜드 황진원이 백수과피 추출물과 L-시트룰린을 결합한 복합 조성물 특허 2건을 출원했다. 산화질소 생성과 말초 미세혈류 활성화를 겨냥한 기술로, 현재 판매 중인 백수과피 분말과는 별개다. 회사는 원료 연구와 품질관리 확대도 계획했다. 백수과피·L-시트룰린 복합 특허 2건 출원

산화질소 생성·미세혈류 활성화 기술 구성

판매 제품과 별개, 연구개발 단계 설명

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천연물 원료 식품 브랜드 황진원이 백수과피 추출물과 L-시트룰린을 활용한 복합 조성물 관련 특허 2건을 출원했다.황진원은 자사 ‘백수과피 분말’에 쓰이는 백수과피 원료의 활용 범위를 연구하는 과정에서 복합 조성물 2종에 대한 특허를 특허청에 출원했다고 밝혔다.출원된 발명의 명칭은 ‘산화질소 생성 극대화를 통한 혈류 통로 확장 및 혈류 정체 해소용 백수과피추출물·L-시트룰린 복합 식물 조성물’과 ‘말초 미세혈류 순환 활성화를 통한 말초조직 산소 및 영양공급 증진용 백수과피추출물·L-시트룰린 복합 식물 조성물’이다. 해당 명칭은 이번 특허출원의 발명의 명칭으로, 특허 명세서에 기재된 기술적 내용을 나타낸다.두 출원 모두 백수과피 추출물과 L-시트룰린의 복합 조성을 주요 내용으로 한다. 특허 명세서상 첫 번째 출원은 체내 산화질소 생성 메커니즘과 관련한 조성물 구성을, 두 번째 출원은 말초 미세혈류와 관련한 조성물의 기술적 구성을 각각 다루고 있다.다만 이번 특허출원은 해당 조성물에 관한 기술적 아이디어와 연구 내용을 특허 심사 대상으로 제출한 단계다. 특허 등록 여부는 향후 심사 절차를 거쳐 결정되며, 출원 내용이 현재 판매 중인 ‘백수과피 분말’의 효능·효과를 입증하거나 식품의약품안전처가 인정한 건강기능성을 의미하는 것은 아니다.황진원은 이번 출원을 백수과피 원료의 특성과 다른 원료와의 조합 가능성을 검토하는 연구개발 과정의 하나로 설명했다. 향후 원료 선별과 가공 방식, 배합 설계, 품질관리 등으로 연구 범위를 확대한다는 계획이다.현재 판매 중인 ‘백수과피 분말’은 서과(西瓜)의 과피 원물을 가공해 분말 형태로 만든 식품이다. 이번 특허출원에서 다루는 복합 조성물과 현재 판매 중인 제품은 각각의 기술적 내용과 제품 관련 정보에 따라 구분된다.황진원 관계자는 “이번 특허출원은 그동안 진행해 온 백수과피 원료 관련 연구와 노하우를 기술 자산으로 구체화하는 과정”이라며 “특허 심사와 별개로 원료 관리와 제조 품질, 제품 개발을 위한 연구를 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.