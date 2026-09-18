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더피플라이프, 전환서비스에 세라젬 추가… 상조 납입금 활용 폭 넓혀

입력 2026-09-18 11:03
수정 2026-09-18 11:10
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세줄 요약
  • 전환서비스에 세라젬 홈케어 제품 추가
  • 상조 납입금의 장례 외 활용 범위 확대
  • 건강관리·휴식 분야까지 선택지 확장
(사진=더피플라이프 제공)
(사진=더피플라이프 제공)


더피플라이프가 회원의 상조 납입금 활용 범위를 넓히기 위해 기존 전환서비스에 세라젬의 척추 관리 의료기기와 안마의자를 새롭게 추가했다.

더피플라이프는 상조상품 가입 회원이 납입금을 장례서비스 외의 분야에도 쓸 수 있도록 여러 전환서비스를 운영해 왔다. 크루즈와 웨딩, 예물, 결혼정보, 어학연수 등 회원의 생애주기와 생활 속 필요를 고려한 선택지를 제공하는 방식이다.

전환서비스의 핵심은 회원이 그동안 납입한 금액을 바탕으로 필요한 서비스를 직접 고를 수 있다는 점이다. 장례서비스에 머물지 않고 각자의 상황에 맞는 라이프케어 서비스로 전환할 수 있어 상조상품의 활용도를 높였다.

여기에 세라젬 홈케어 제품이 새롭게 추가되면서 전환서비스의 범위는 건강관리와 휴식 분야까지 확대됐다. 회원들은 기존 납입금을 활용해 세라젬의 척추 관리 의료기기와 안마의자를 이용할 수 있다.

이용을 원하는 회원은 상담을 신청해 가입상품과 납입금액을 확인한 뒤, 제품 선택과 전환서비스 계약, 잔금 납부를 거쳐 제품을 배송받는다. 전환 가능 금액과 적용 조건은 가입한 상품의 종류와 납입 상황에 따라 달라질 수 있다.

더피플라이프 차성곤 대표는 “회원들이 지금까지 납입한 금액을 자신의 필요에 맞는 서비스에 보다 유용하게 활용할 수 있도록 전환서비스를 지속적으로 확대하고 있다”며 “세라젬과의 제휴를 통해 건강한 일상과 휴식까지 지원할 수 있는 새로운 선택지를 제공하게 됐다”고 말했다.

더피플라이프는 앞으로도 회원의 다양한 생활 수요를 반영한 전환서비스를 발굴하며 토털 라이프케어 기업으로서 서비스 경쟁력을 강화할 계획이다.
양승현 리포터
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