프롬랩스, 뉴욕서 미디어 초청 행사 성료…K-헤어 글로벌 공략 가속

세줄 요약 프롬랩스가 뉴욕에서 스타일리스트와 미디어 초청 행사를 열고 손상모 케어 라인을 소개했다. 북미 세포라와 콜스, 캐나다 매장 등 1,200여 곳에 입점했고, 싱가포르·말레이시아·태국으로 판매국도 넓히고 있다. 뉴욕 미디어 행사 개최 및 스타일링 시연

북미 세포라·콜스 등 1,200여 곳 입점

싱가포르·말레이시아·태국 판매국 확대

이미지 확대 프롬랩스 미국 세포라 매대 전경 (사진제공=프롬랩스) 닫기 이미지 확대 보기 프롬랩스 미국 세포라 매대 전경 (사진제공=프롬랩스)

이미지 확대 프롬랩스 제품 세포라 배너 이미지 (사진제공=프롬랩스) 닫기 이미지 확대 보기 프롬랩스 제품 세포라 배너 이미지 (사진제공=프롬랩스)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈가 운영하는 더마 헤어케어 브랜드 프롬랩스(FROM LABS)가 현지 유명 스타일리스트와의 협업으로 소비자 접점을 넓히고 있다고 밝혔다.프롬랩스는 지난 9월 8일(현지 시간)부터 이틀간 뉴욕에서 헤어 스타일리스트 맷 벤스(Matt Benns)와 함께 미디어 초청 행사를 열었다. 맷 벤스는 이 자리에서 손상모 케어 라인인 ‘프로틴 캡슐 리페어’의 트리트먼트와 부스터 파우더, 헤어오일을 활용한 스타일링을 시연하며 브랜드를 소개했다.프롬랩스는 앞서 지난 7월 중순 세포라(Sephora) 공식 온라인몰에 입점한 데 이어 8월부터 오프라인 매장으로 유통망을 넓혔다. 미국 세포라 일반 매장 205곳과 콜스(Kohl’s) 내 매장 853곳, 캐나다 세포라 145곳 등 북미 1,200여 개 매장에 동시 입점하며 대규모 유통 인프라를 확보했다. 오는 10월까지는 98개 주요 매장의 K-헤어 전용 매대 ‘K-헤어 타워’에서 제품을 선보인다.세포라에서 주력으로 내세우는 제품은 독자 기술을 담은 ‘프로틴 캡슐 리페어 라인’ 7종이다. 특히 세포라 단독 구성으로 출시한 ‘미니 트리오 세트’와 ‘헤어 마스크 듀오 세트’가 현지 소비자들의 호응을 얻고 있다.프롬랩스 관계자는 “까다로운 검증을 거치는 세포라 입점을 통해 글로벌 시장에서 기술력과 경쟁력을 입증했다”며 “북미를 시작으로 K-스킨케어를 잇는 ‘K-헤어’ 카테고리의 선두 주자로 입지를 다져 나가겠다”고 전했다.프롬랩스는 싱가포르와 말레이시아, 태국 세포라에도 입점을 마쳤으며 판매 국가를 계속 넓혀갈 계획이다.