해커스, 주택관리사 2차 시험 직후 가답안·합격예측 제공

세줄 요약 해커스 주택관리사가 2026년 제29회 주택관리사 2차 시험 당일 종료 직후 실시간 가답안과 자동채점 기반 합격예측 서비스를 운영했다. 과목별 해설강의와 총평을 제공하고, 포인트·경품·현금 지급 이벤트와 당일 한정 강의 할인도 진행했다. 시험 직후 실시간 가답안 공개

자동채점으로 합격 가능성 확인

해설강의·총평·이벤트 동시 제공

이미지 확대 (사진=해커스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=해커스 제공)

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2026년 제29회 주택관리사 2차 시험이 9월 19일(토) 치러진다. 해커스 주택관리사는 시험 종료 직후 수험생들이 빠르게 채점하고 합격 여부를 가늠할 수 있도록 ‘실시간 가답안 및 합격예측 서비스’를 운영한다고 밝혔다.해커스 주택관리사는 시험 당일 종료 직후 홈페이지에 과목별 실시간 가답안을 공개한다. 수험생이 자신의 답안을 입력하면 자동채점을 통해 예상 점수와 합격 가능성을 바로 확인할 수 있다.과목별 해설강의와 시험 총평도 함께 제공된다. 2차 시험 주요 과목의 해설과 총평은 조민수, 한종민, 김성환, 노병귀 강사가 맡아 출제 경향과 난이도를 짚어줄 예정이다.수험생을 위한 이벤트도 다양하게 마련됐다. 자동채점 서비스를 이용하면 해커스 포인트가 지급되고, 시험 난이도 설문조사에 참여한 수험생 전원에게는 경품을 증정한다. 시험 후기를 남긴 수험생을 대상으로는 추첨을 통해 경품을 제공한다.합격수기를 작성하거나 인터뷰 촬영에 참여하는 수험생에게 최대 15만원의 현금을 지급하는 이벤트도 진행 중이다. 실제 수험 경험과 합격 노하우를 나누고 싶은 수험생이라면 참여할 수 있다.*특히 시험 당일인 9월 19일(토) 하루 동안 주택관리사 인기강의 패키지를 최대 할인가에 선보인다. 자격증 취득을 준비 중이거나 이번 시험을 마치고 다음 시험을 준비하려는 수험생이라면 당일 한정 혜택을 활용해 합리적인 가격으로 학습을 시작할 수 있다.해커스 관계자는 “시험 직후 빠르게 자신의 점수와 합격 가능성을 확인하고 싶은 수험생들을 위해 실시간 가답안과 자동채점, 해설강의 및 총평을 제공할 예정”이라며 “주택관리사 자격증 시험을 고민 중인 수험생이라면 시험 당일 진행되는 이벤트를 활용해 합리적인 가격으로 공부를 시작하는 것을 추천한다”고 전했다.자세한 내용은 해커스 주택관리사 홈페이지에서 확인할 수 있다.*5만원을 초과하는 혜택을 지급받는 경우 제세공과금을 부담할 수 있으며, 혜택 조건 등 혜택과 관련한 자세한 사항은 해커스주택관리사 사이트 내 실시간 가답안 및 합격예측 서비스 페이지에서 확인할 수 있다.