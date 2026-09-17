45세 ‘소득 정점’… 61세부터 ‘적자 인생’

16세 최대 마이너스·28세 흑자로

의료비 탓, 고령일수록 적자 커져

이미지 확대 서울 강남구 대치동 학원가 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 대치동 학원가 모습.

연합뉴스

세줄 요약 국가데이터처가 국민이전계정을 발표했다. 한국인은 16세에 교육비 지출로 최대 적자를 기록한 뒤 28세부터 60세까지 흑자를 냈고, 45세에 흑자 규모가 가장 컸다. 61세부터는 의료비와 소득 감소로 다시 적자에 들어갔다. 16세 교육비 지출로 생애 최대 적자 기록

28세 흑자 전환, 45세 흑자 규모 최고치

61세 이후 의료비 증가로 다시 적자 전환

2026-09-18 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국인은 대입 등 교육비 지출로 16세 때 최대 적자를 기록한 뒤 20~50대 흑자를 내다 61세부터는 의료비 지출로 다시 ‘적자 인생’에 접어드는 것으로 나타났다.국가데이터처는 17일 이런 내용을 담은 ‘2024년 국민이전계정’을 발표했다. 국민이전계정은 나이에 따른 소비와 노동소득의 관계를 분석해 세대 간 경제적 자원의 흐름을 파악하는 통계다.1인당 생애주기별로 보면, 0세부터 27세까지 소비가 노동소득보다 커 적자가 발생했고 16세에는 4604만원으로 가장 큰 적자를 냈다. 28세에는 흑자로 전환돼 60세까지 흑자를 유지했다. 1인당 노동소득 4651만원을 벌어들이는 45세엔 흑자 규모가 1932만원으로 전 연령 중 가장 컸다.은퇴 시기인 61세부터는 노동소득이 줄어들면서 다시 적자로 전환됐고, 나이가 많아질수록 적자 규모는 커졌다. 고령화에 따라 의료비 지출이 늘어난 영향이다.2010년 이후 흑자 진입 시기는 27~28세로 대체로 일정했다. 다만 적자 재진입 시점은 2010년 56세에서 2024년 5세 늦춰졌다. 은퇴 후에도 일을 하는 고령층이 늘어난 영향으로 풀이된다.생애주기별 적자는 노동 연령층(15~64세)과 공공의 지원 등으로 보완되는 것으로 나타났다. 노동 연령층에서 순유출된 344조 9000억원은 유년층(14세 이하)과 노년층(65세 이상)에게 각각 185조 9000억원, 148조 3000억원 이전됐다.세금 흐름을 볼 수 있는 공공 이전을 살펴보면 노동 연령층에서 216조 3000억원 순유출됐고, 유년층과 노년층으로 각각 93조 3000억원, 123조원 순유입됐다. 상속·증여 등 민간 이전도 노동 연령층에서 128조 6000억원 순유출됐고, 유년층과 노년층으로 각각 92조 6000억원, 25조 3000억원 순유입됐다.2024년 한국인의 생애주기 적자 총량 값(전체 소비에서 노동소득을 차감한 금액)은 전년보다 7조 3000억원 감소한 220조 1000억원으로 집계됐다. 소비가 노동소득보다 증가 폭이 작아 생애주기 적자 규모가 축소됐기 때문이다.소비는 1년 전보다 3.4% 증가한 1509조 8000억원을 기록했다. 노동소득은 4.6% 늘어난 1289조 7000억원으로 집계됐다. 임금소득은 4.7%, 자영업자 노동소득은 2.6% 각각 증가했다.