토허구역 ‘세 낀 매물’ 2029년까지 입주 유예

갱신기간 포함 실거주 특례 연장

이미지 확대 토허제 실거주 유예 1년 연장 토지거래허가구역에서 세입자가 거주 중인 주택을 매수할 때 적용되는 실거주 유예 신청기한이 내년 말까지 1년 연장되고, 기존 임대차계약의 갱신 기간도 유예 기간으로 인정된다. 국토교통부는 토지거래허가구역 내 임대 중인 주택의 거래 여건을 보완하기 위해 이 같은 내용의 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령’ 개정안을 오는 18일 입법예고한다고 17일 밝혔다. 사진은 17일 서울 남산에서 바라본 서울 아파트 단지 모습. 2026.9.17 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 토허제 실거주 유예 1년 연장 토지거래허가구역에서 세입자가 거주 중인 주택을 매수할 때 적용되는 실거주 유예 신청기한이 내년 말까지 1년 연장되고, 기존 임대차계약의 갱신 기간도 유예 기간으로 인정된다. 국토교통부는 토지거래허가구역 내 임대 중인 주택의 거래 여건을 보완하기 위해 이 같은 내용의 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령’ 개정안을 오는 18일 입법예고한다고 17일 밝혔다. 사진은 17일 서울 남산에서 바라본 서울 아파트 단지 모습. 2026.9.17 뉴스1

세줄 요약 국토부가 토지거래허가구역에서 세입자 집을 사는 무주택자의 실거주 의무 유예 신청 기한을 올해 말에서 내년 말로 1년 연장했다. 갱신계약 1회분까지 인정해 최대 2029년 12월 31일까지 입주를 미룰 수 있다. 실거주 유예 신청 기한 1년 연장

갱신계약 1회분 추가 인정 확대

무주택 요건·2년 거주 원칙 유지

2026-09-18 1면

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토지거래허가구역(토허구역)에서 무주택자가 세입자가 살고 있는 주택을 살 때 적용되는 ‘2년 실거주 의무’ 유예 조치가 올해 말에서 내년 말까지 1년 연장된다. 유예 인정 기간은 현재 계약 기간에서 갱신계약 기간까지 확대된다. 실거주 의무를 위한 입주를 미룰 수 있는 기간은 2029년 12월 31일까지다.국토교통부는 지난 5월 발표한 실거주 유예 조치 신청 기한을 올해 12월 31일에서 내년 12월 31일로 연장한다고 17일 밝혔다. 앞서 정부는 지난 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예가 종료되기 전 다주택자의 신속한 매도를 지원하고자 토허구역에서 무주택자가 세 낀 집을 매수할 때 실거주 의무를 기존 계약 종료일까지 유예하기로 했다. 토지거래허가 신청 기한은 올해 말까지로 정했다.김이탁 1차관은 “토허제의 실거주 원칙은 유지하면서, 임대 중인 주택 거래 과정에서 발생하는 현실적인 어려움을 보완하고 임차인의 주거 안정성도 높이려는 조치”라고 설명했다.실거주 유예 추가 연장은 8·3 세제 개편안에 다주택자 양도세 중과 한시 완화, 조정대상지역 내 매입임대 아파트 세제 혜택 단계적 폐지 등 단기적으로 주택 매도를 유도하는 방안이 포함된 데 따른 후속 조치다. ﻿앞서 권칠승 더불어민주당 정책위의장은 “실거주 의무 유예 확대 조치는 올해 연말까지만 신청할 수 있어 세제 개편안에 따라 내년에 주택을 매도하려는 사람은 신청이 불가능한 상황”이라며 실거주 의무 추가 유예가 필요하다고 제안했다.정부는 관련 내용을 담은 부동산 거래신고법 개정안을 18일에 입법예고하고 새달 1일 시행한다. 시행일인 10월 1일을 기준으로 임대 중인 모든 주택에 대해 내년 말까지 15개월간 적용된다. 토지거래가 허가된 뒤에는 기존과 동일하게 4개월 이내에 주택 취득 등기를 마쳐야 한다.실거주 유예를 인정하는 범위도 넓어진다. 갱신계약 1회에 해당하는 2년을 더 미뤄 준다. 현재 계약 기간이 얼마 남지 않은 임차인이﻿ 집을 빼야 하는 상황을 차단하기 위해서다. 내년 12월 31일까지 실거주 의무 유예를 신청할 수 있고, 여기에 갱신계약 기간 2년을 더해 2029년 12월 31일까지 입주가 유예된다. 시행일인 10월 1일을 기준으로 최대 3년 3개월을 미뤄 주는 것이다. 실거주 유예 신청 전 갱신계약을 체결하고, 갱신계약이 실거주 유예 신청 기한인 내년 12월 31일 전에 시작돼야 실거주 유예를 적용받을 수 있다.다만 갭 투자 등 투기 수요 방지를 위해 매수자 요건과 실거주 의무는 그대로 유지된다. 국토부 관계자는 “﻿올해 5월 12일부터 계속 무주택을 유지한 사람으로 한정했다”면서 “입주 후에는 2년간 거주해야 한다”고 설명했다.한편 민주당은 청년층 지지율 반등을 위해 주거 정책 마련에 속도를 내고 있다. 한병도 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “정부가 추석 전 발표를 목표로 ‘청년 주거복지플랜’을 준비하고 있다”며 “소득과 자산의 문턱을 대폭 낮추고 청년이 살고 싶은 수준으로 품질을 높인 보편형 임대주택을 공급하겠다”고 밝혔다.