피렐리, SUV 전용 사계절 타이어 ‘스콜피온 올시즌 SF3’ 출시

세줄 요약 피렐리가 SUV 전용 사계절 타이어 스콜피온 올시즌 SF3를 선보였다. 데크라 종합 제동 테스트에서 좋은 평가를 받았고, 젖은 노면 접지력은 전 규격 A 등급, 겨울 성능 기준인 3PMSF 인증도 확보했다. SUV 하중과 정숙성까지 고려한 구조 개선과 AI 기반 소재 설계도 적용했다. SUV 전용 사계절 타이어 신제품 출시

데크라 제동 테스트·A 등급·3PMSF 확보

SUV 하중 대응 구조와 정숙성 개선

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글로벌 타이어 브랜드 피렐리가 SUV 전용 사계절 타이어 ‘스콜피온 올시즌 SF3(Scorpion All Season SF3)’를 선보였다. 이번 제품은 여러 타이어 평가에서 좋은 성적을 거둔 ‘신투라토 올시즌 SF3’의 기술을 바탕으로, SUV의 주행 특성과 운전자 요구를 반영해 발전시킨 모델이다.다양한 기상 조건에서의 안전성과 다목적성이 이 제품의 특징이다. 피렐리에 따르면 독립 검사 기관 데크라(DEKRA)가 마른 노면과 젖은 노면, 눈길을 아우르는 종합 제동 성능을 시험한 결과 양호한 평가를 받았다. 출시 규격 전 제품은 EU 타이어 라벨의 젖은 노면 접지력 항목에서 최고 등급인 ‘A’를 받았다. 또 겨울철 성능 기준을 충족한 타이어에 부여되는 3PMSF 인증을 취득했다.정숙성과 승차감에도 초점을 맞췄다. 전 라인업이 EU 라벨 외부 소음 부문에서 ‘B’ 등급을 받았고, 회전 저항 부문에서는 규격에 따라 ‘A’ 또는 ‘B’ 등급을 획득했다. 회전 저항 등급이 높을수록 연료 효율과 배출가스 저감에 유리하다.차체가 무거운 SUV의 핸들링과 하중 지지를 고려한 기술도 적용됐다. 트레드 블록의 크기와 강성을 높였으며, 블록과 노면 사이의 접지면을 단계적으로 넓히는 ‘점진적 진입 형상(progressive entry geometry)’ 구조를 도입했다. 이를 통해 특정 부위에 하중이 집중되는 현상을 줄이고 노면과의 접촉을 완만하게 유도해 진동과 노면 소음을 낮췄다.사계절 성능의 핵심은 ‘신투라토 올시즌 SF3’에서 검증된 적응형 트레드 디자인이다. 마모가 진행되면서 직선에서 지그재그 형태로 변하는 3D 사이프(sipe)를 적용해, 트레드가 얕아져도 눈길 접지 면적을 유지하도록 설계했다. 이 사이프는 하중이나 접촉 응력이 커지면 서로 밀착해 닫히는 성질이 있어, 겨울용 패턴에서 마른 노면에 유리한 여름용 프로파일 형태로 바뀌며 마른 노면 제동력과 핸들링을 보완한다.소재 측면에서도 변화를 줬다. 넓어진 그루브의 균형을 맞추기 위해 고온에서도 강성과 반응성을 유지하도록 컴파운드를 배합했다. 저온 유연성을 지닌 미세구조 폴리머와 천연 유래 수지를 적용해 낮은 온도의 노면과 눈길 접지력을 보강했고, 액상 폴리머를 활용해 젖은 노면 성능을 유지하면서 눈길 성능을 높였다.최적의 컴파운드 배합을 도출하기 위해 피렐리의 AI 기반 ‘가상 컴파운더(Virtual Compounder)’ 기술이 동원됐다. 엔지니어들은 수천 가지 조합 중 가장 이상적인 혼합 비율을 산출해냈으며, 3D 모델링을 통해 트레드 패턴과 컴파운드를 동시 설계함으로써 목표했던 성능을 완벽히 구현했다.