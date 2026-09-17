홈플러스, 대형마트·폐점 점포 매각 착수

세줄 요약 홈플러스가 회생계획안에 따라 폐점 점포와 대형마트 67개점 매각에 착수했다. 본사와 온라인 사업부, 소유 부동산도 대상이며 삼일회계법인이 투자안내서를 보낼 예정이다. 매각이 성사되면 채권 변제 시기도 앞당겨질 수 있다. 폐점 점포·대형마트 67개점 매각 착수

본사·온라인 사업부·부동산도 매각 대상

매각 성사 시 채권 변제 시기 앞당김

이미지 확대 서울 시내 한 홈플러스 매장 모습. 2026.09.03. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내 한 홈플러스 매장 모습. 2026.09.03. 뉴시스

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홈플러스는 17일 회생계획안에 따라 폐점 점포와 대형마트 67개점 매각에 착수한다고 밝혔다.이번 매각 대상은 대형마트, 온라인 사업부, 본사 매각 및 폐점 점포 중 소유 부동산 등이다. 매각주관사인 삼일회계법인이 이번 주 내로 잠재적 인수후보군에게 투자안내서를 발송할 예정이다.본사와 온라인 사업부문을 포함한 대형마트 매각은 영업양수도 방식으로, 폐점 점포 부동산은 개별 매각 방식으로 각각 진행된다. 매각 계약이 체결되면 채권자들의 채권 변제 시기도 기존 일정보다 앞당겨질 수 있다는 설명이다.지난 2일 서울회생법원이 인가한 홈플러스 회생계획안은 ▲폐점 점포 중 19개 자가 매장 매각을 통한 재무구조 개선 ▲영업정상화 및 고정비 절감을 통한 사업성 개선 ▲잔존사업부문 M＆A 추진 등 3가지가 핵심이다.홈플러스 측은 “회생 여부를 결정할 매각의 성사 여부는 사업성 개선에 달려 있다”면서 “얼마나 빨리 영업을 정상화하고 회생계획안대로 사업성 개선을 이뤄낼 수 있는가에 홈플러스의 회생과 채권 상환율과 상환 시기가 달려 있는 셈”이라고 했다.