수원 권선구 200평 규모 ‘수원메가리브약국’ 9월 21일 오픈…365일 연중무휴 운영

세줄 요약 수원 권선구 탑동에 약 200평 규모의 대형약국 수원메가리브약국이 9월 21일 정식 오픈한다. 일반의약품과 건강기능식품, 의약외품을 함께 취급하고 전문 약사 복약상담도 제공해 지역 주민의 편의를 높인다. 수원 권선구 탑동 대형약국 9월 21일 오픈

일반약·건기식·의약외품 원스톱 취급

반려동물 동반·70대 주차·연중무휴 운영

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경기도 수원시 권선구 탑동에 약 200평 규모의 대형약국 ‘수원메가리브약국’이 오는 9월 21일 정식 오픈한다.수원메가리브약국은 넓은 매장을 바탕으로 지역 주민이 의약품과 건강 관련 제품을 한 공간에서 편리하게 이용할 수 있도록 매장을 구성했다. 일반의약품을 비롯해 건강기능식품, 의약외품 등을 함께 취급한다. 약사 복약상담을 통해 올바른 복용 방법과 주의사항도 안내할 예정이다.반려동물을 키우는 고객들을 위한 편의성도 강화했다. 동물의약품을 취급하며 애견 동반 방문도 가능해 반려견과 함께 외출한 고객도 보다 편리하게 약국을 이용할 수 있다.차량 방문객을 위한 주차 환경도 갖췄다. 건물 내 약 70대 규모의 주차가 가능해 인근 지역 주민은 물론 차량을 이용해 방문하는 고객들의 접근성과 이용 편의성을 높였다.수원메가리브약국은 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 365일 연중무휴로 운영된다. 평일뿐만 아니라 주말과 공휴일에도 문을 열어 필요한 의약품과 건강 관련 제품을 보다 편리하게 구매할 수 있도록 할 계획이다.약 200평 규모의 넓은 매장을 기반으로 다양한 의약품 및 건강 관련 제품, 전문약사 복약상담, 동물의약품 취급, 애견 동반 가능, 70대 규모의 편리한 주차 환경과 365일 연중무휴 운영 등 이용 편의성을 두루 갖춘 것이 수원메가리브약국의 특징이다.수원메가리브약국 관계자는 “지역 주민들이 필요한 의약품과 건강 관련 제품을 한 공간에서 편리하게 이용하고 전문적인 복약상담을 받을 수 있도록 준비했다”며 “반려동물과 함께 방문하는 고객을 비롯해 다양한 고객들이 편안하게 이용할 수 있는 지역 약국으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.수원메가리브약국은 2026년 9월 21일 정식 오픈하며, 경기도 수원시 권선구 탑동 일원에 위치한다. 영업시간은 오전 10시부터 오후 8시까지이며 365일 연중무휴로 운영된다. 주차는 약 70대까지 가능하며, 문의는 대표전화로 하면 된다.