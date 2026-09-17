일자리 확인하는 시니어 구직자들

이미지 확대 17일 서울 서초구 양재aT센터에서 열린 ‘서울시 시니어 일자리박람회 2026’에서 참가자들이 채용 게시대를 확인하고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 17일 서울 서초구 양재aT센터에서 열린 ‘서울시 시니어 일자리박람회 2026’에서 참가자들이 채용 게시대를 확인하고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자

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17일 서울 서초구 양재aT센터에서 열린 ‘서울시 시니어 일자리박람회 2026’에서 참가자들이 채용 게시대를 확인하고 있다.81개 기업이 참여한 올해 서울시 시니어 일자리박람회는 돌봄·요양, 교육·서비스, 운송·물류, 사무·행정 등 다양한 분야의 일자리를 선보인다.