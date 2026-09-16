이상화 혈압 솟구치게 한 강남의 ‘포켓몬 카드’…“알고보니 2억원” [재테크+]

“포켓몬 카드, 팔겠다” 선언한 이상화…감정가 듣고 화들짝

美증시 수익률도 제친 포켓몬 카드…新 투자자산으로 떠올라

이미지 확대 방송인 강남이 모은 포켓몬 카드(왼쪽)와 총 감정가를 듣고 있는 이상화. 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 방송인 강남이 모은 포켓몬 카드(왼쪽)와 총 감정가를 듣고 있는 이상화. 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’ 캡처

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세줄 요약 방송인 강남이 일본에 갈 때마다 모은 포켓몬 카드가 아내 이상화의 몰래카메라 속에서 2억원 가치로 평가됐다. 일부 피카츄 카드는 1000만원을 넘겼고, 강남은 카드가 사라졌다는 말에 무릎까지 꿇으며 당황했다. 강남 포켓몬 카드, 아내 몰래 모은 2억원 가치 확인

희귀 피카츄 카드 수천만원대, 일부는 2000만원 근접

이상화 몰래카메라에 강남 무릎 꿇고 당황

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방송인 강남이 아내 몰래 모아온 포켓몬 카드가 2억원에 달하는 가치를 인정받아 화제입니다. 포켓몬 카드는 단순한 아이들 장난감을 넘어 전 세계 수집가들이 눈독 들이는 ‘투자 자산’으로써 몸값을 높이고 있는데요. 희귀 포켓몬 카드의 수익률은 지난 20여 년간 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수 상승률의 8배에 육박할 만큼 가파른 상승세를 그리고 있습니다.15일 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘몰래 포켓몬 카드 다 팔고 2억 벌었습니다’라는 제목의 영상이 공개됐습니다.영상 속에서 이상화는 강남이 집을 비운 사이 제작진을 급히 불러 모아 포켓몬 카드를 처분할 계획을 세웠습니다.강남이 일본에 갈 때마다 카드를 사 모은 데다, 더 이상 사지 않겠다던 약속마저 지키지 않았기 때문입니다. 이상화는 “가차 없이 팔겠다”며 단호한 모습을 보였습니다.그런데 카드숍에 맡겨 감정가를 받아 본 이상화는 놀라움을 감추지 못했습니다. 컬렉션 전체를 일괄 매입을 가정하면 그 가치가 약 2억원에 달했기 때문입니다.낱장 카드 가운데 상당한 가치를 지닌 제품들이 여럿 발견됐는데, 일부 피카츄 카드는 1000만원을 훌쩍 넘겼습니다. 루이지 피카츄 카드는 약 1250만원, 20주년 기념 피카츄 카드는 약 1500만원으로 평가받았습니다. 2000만원대에 이르는 카드도 등장했습니다.이상화는 강남이 집을 비운 틈을 타 카드를 전부 숨긴 뒤 본격적으로 몰래카메라를 시작했습니다. 귀가한 강남은 카드가 사라진 것을 발견하고는 곧바로 “포켓몬 카드 어디 있어?”라고 다급히 물었습니다.이상화는 강남이 약속을 어겼다는 이유로 중학생에게 200만원에 팔았다고 거짓말을 했습니다.이 말을 들은 강남은 좌절한 듯 바닥에 무릎까지 꿇었습니다. 구매자 연락처를 알려달라며 애원하던 강남은 모든 것이 몰래카메라였다는 사실이 밝혀지자 안도하면서도 “이건 사기”라며 억울함을 호소해 웃음을 자아냈습니다.강남이 모은 포켓몬 카드가 2억원이라는 액수로 감정받을 수 있었던 이유는 포켓몬 카드가 전 세계적인 투자 자산으로 떠올랐기 때문인데요.영국 파이낸셜타임스(FT)는 카드 게임 전문 시장 데이터 플랫폼 ‘체이스 소사이어티’의 자료를 인용해 진위와 상태를 공인 기관에서 인증받은 포켓몬 카드의 시장 가치가 약 90억 달러(약 12조 2922억원)에 이른다고 보도했습니다.이베이가 소유한 트레이딩 카드 경매 플랫폼 ‘골딘’에서는 지난 2월 희귀 카드인 ‘1998 포켓몬 피카츄 일러스트레이터 카드’가 1650만 달러(약 225억원)라는 세계 최고가에 팔렸습니다. 이후에도 개별 카드들이 100만 달러(약 14억원) 이상에 여러 차례 거래됐습니다.유튜버이자 프로레슬러인 로건 폴은 5년 전 희귀 카드 ‘피카츄 일러스트레이터’를 500만 달러(약 68억원에 사들인 뒤 올해 약 1600만 달러(약 219억원)에 되팔아 세계 최고 거래가 기록을 새로 썼습니다.포켓몬 카드 몸값은 미국 증시마저 뛰어넘는 성장세를 보이고 있습니다.주요 외신과 시장 분석에 따르면 2004년 이후 20여년간 희귀 포켓몬 카드 지수의 수익률은 3800%를 넘어섰습니다. 이는 같은 기간 483% 오른 S＆P500 지수 상승률을 크게 뛰어넘는 수치인데요. 포켓몬 카드가 미국 증시보다 약 8배 높은 수익을 낸 셈입니다.