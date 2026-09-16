육회바른연어, 마늘과 육회 결합한 ‘마늘듬뿍’ 시리즈 출시…육회 20g 증량으로 차별화

세줄 요약 육회바른연어가 마늘의 알싸한 풍미를 살린 ‘마늘듬뿍 육회덮밥’과 ‘마늘듬뿍 육회’를 9월 16일부터 전국 매장에 선보였다. 기존 메뉴보다 육회를 20g 늘리고, 직영점 한 달 테스트로 반응을 확인한 뒤 정식 출시했다. 마늘 풍미 더한 육회 신메뉴 2종 전국 출시

기존 대비 육회 20g 증량, 푸짐함 강화

직영점 한 달 테스트 후 전국 도입 결정

이미지 확대 (사진=육회바른연어 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=육회바른연어 제공)

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육회·연어 전문 프랜차이즈 육회바른연어가 마늘의 풍미를 결합하고 육회 양을 늘린 신메뉴 2종을 선보이며 9월 16일부터 전국 가맹점 판매를 본격화했다.이번에 출시된 메뉴는 ‘마늘듬뿍 육회덮밥’과 ‘마늘듬뿍 육회’ 2종이다. 브랜드의 대표 메뉴인 육회덮밥과 육회한접시를 기본으로 삼아 마늘 특유의 알싸한 풍미와 아삭한 식감을 더한 것이 특징이다. 한국인에게 친숙한 식재료인 마늘을 육회와 조합해 대중적이면서도 색다른 맛을 구현하는 데 초점을 맞춰 개발됐다.육회바른연어는 정식 출시에 앞서 직영점 10여 곳을 대상으로 약 한 달간 테스트 판매를 진행해 소비자 반응과 판매 데이터를 사전 점검했다. 테스트 기간 동안 긍정적인 평가가 이어진 점을 토대로 메뉴의 완성도를 보완해 전국 단위 출시를 확정했다. 신제품을 가맹점에 즉각 도입하지 않고 사전 검증을 우선 거치는 브랜드 고유의 개발 원칙을 적용한 결과다.양 측면에서도 차별화를 꾀했다. 두 메뉴 모두 기존 메뉴 대비 육회를 20g 늘려 한층 푸짐하게 즐길 수 있도록 구성했다. ‘마늘듬뿍 육회덮밥’은 밥 위에 육회와 마늘을 듬뿍 올려 고소한 감칠맛과 마늘의 알싸함을 한 그릇에 담았으며, ‘마늘듬뿍 육회’는 육회 본연의 맛에 마늘의 강한 풍미를 더해 식사와 술안주로 모두 활용할 수 있도록 했다.육회바른연어 관계자는 “직영점 한 달간의 테스트 판매를 통해 소비자 반응과 판매 성과를 충분히 확인하고 정식 출시하는 메뉴”라며 “앞으로도 실제 데이터를 기반으로 메뉴 경쟁력을 검증하고, 고객과 가맹점 모두가 만족할 수 있는 신메뉴를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.직영점 사전 테스트를 통해 시장성을 확인한 이번 신제품 출시는 가맹 사업 속도보다 안정성을 지향하는 브랜드의 메뉴 전략을 보여준다. 300호점 돌파를 앞둔 성장 흐름 속에서 가맹점의 실질적인 매출 경쟁력 확보로 이어질지 주목된다.