호텔보다 깊은 쉼… ‘프리미엄 웰니스’ 담다

휴식은 ‘에몬스’럽게… 호텔형 하이엔드 침대·매트리스 인기

이미지 확대 매트리스 ‘에르디앙스’ 닫기 이미지 확대 보기 매트리스 ‘에르디앙스’

2026-09-16 18면

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에몬스가 최근 호텔형 하이엔드 침대 ‘네이든’과 매트리스 ‘에르디앙스’를 선보였다. 자연 친화적 소재, 건강한 휴식, 깊이 있는 아름다움을 추구하는 ‘프리미엄 웰니스’ 가구의 기준을 제시하며 생활 공간을 업그레이드 해주는 신제품을 선보이고 있다.이번에 공개된 신제품 ‘네이든’ 호텔형 침대는 리듬감 있는 세로 패턴과 볼륨감 있는 쿠션형 헤드보드로 안락한 분위기를 연출한다. 특히 사용자의 자세와 상황에 따라 각도를 조절할 수 있는 헤드 조명을 적용해 기존 호텔형 가구와 차별화된 실용성과 고급스러운 무드를 동시에 구현했다. 집 안에서도 최고급 호텔에 머무는 듯한 휴식 경험을 누릴 수 있도록 세심한 디테일을 더했다.함께 선보인 하이엔드 매트리스 라인 ‘에르디앙스’는 시간이 지나도 변하지 않는 편안함을 내세웠다. 2.2㎜ 고강도 강선에 항균·소취 기능의 구리 도금을 더한 ‘울트라 EX 스프링’을 적용해 뛰어난 지지력과 위생성을 확보했으며, 해당 스프링 구조에 대해서는 최대 15년의 보증 기간을 제공한다. 아울러 호스테일, 양모, 알파카 울 등 최고급 천연 소재와 벨기에 피터스사의 비스코스 원단을 채택해 실크처럼 부드러운 촉감과 원활한 통기성을 갖췄다. 오코텍스 1등급, 난연 및 라돈 검출 테스트 등 까다로운 안전 검증도 완비했다.한편 에몬스는 2008년부터 인연을 맺어온 전속모델 배우 전도연이 출연한 가을 TV 광고 캠페인 ‘좋은 휴식은 에몬스럽게’를 공개하고 가을 홈페스타를 통해 다양한 할인 혜택을 제공한다.