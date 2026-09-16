때론 클래식, 때론 호텔… 신혼부부 ‘꿀잠’

에이스침대, 가을 혼수 라인업 제안… ‘탱고’·‘리네아-Ⅱ’ 선봬

이미지 확대 ‘탱고(TANGO)’ 닫기 이미지 확대 보기 ‘탱고(TANGO)’

세줄 요약 에이스침대가 가을 혼수 시즌을 맞아 클래식과 호텔 무드를 선호하는 예비부부를 위한 신혼 침실 아이템을 선보였다. 세미클래식 프레임 탱고와 호텔풍 리네아-Ⅱ, 슈퍼하드 매트리스 벨라-Ⅲ를 제안하고, 웨딩멤버스 혜택도 함께 안내했다. 가을 혼수 시즌 맞춤 신혼 침실 아이템 제안

세미클래식 탱고와 호텔 무드 리네아-Ⅱ 소개

슈퍼하드 벨라-Ⅲ와 웨딩멤버스 혜택 안내

2026-09-16 18면

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취향과 라이프스타일이 세분화되는 가을 혼수 시즌을 맞아 에이스침대가 개성 있는 인테리어를 선호하는 예비부부를 위한 신혼 침실 아이템을 제안한다.이번에 주목받는 제품은 클래식한 디자인에 현대적 감각을 더한 세미클래식 프레임이다. 신제품 ‘탱고(TANGO)’는 3개의 아치형 패널과 하이글로시 몰딩, 하운드투스 패턴의 패브릭을 조합해 독창적인 분위기를 연출한다. 블랙과 버건디 두 가지 유광 컬러로 출시됐다. 프레임 하부에는 로봇청소기가 진입할 수 있도록 130㎜의 공간을 두어 실용성을 높였다.호텔 무드를 선호한다면 ‘리네아-Ⅱ(LINEA-Ⅱ)’가 적합하다. 웨인스코팅 디자인과 도브 화이트 컬러를 적용해 웅장하면서도 화사한 분위기를 낸다. 헤드보드에 멀티콘센트와 밝기 조절 스팟 조명을 탑재해 실용성을 더했다. 두 제품 모두 하중을 분산하는 ‘투 매트리스 시스템’을 적용해 안정적인 지지력을 제공한다.매트리스로는 슈퍼하드 타입의 ‘에이스 벨라-Ⅲ(ACE BELLA-Ⅲ)’가 꼽힌다. 플러스 파워 B 스프링을 적용해 쏠림 현상을 줄였고, 레이온 원단과 순수양모 소재로 사계절 쾌적한 수면 환경을 지원한다.한편, 에이스침대는 예비부부를 위한 ‘에이스 웨딩멤버스’를 통해 다양한 혜택을 제공한다. 가입 고객에게는 한국도자기, 카누, 양키캔들 등 제휴 브랜드 할인 혜택을 준다. 아울러 구매 금액별로 고급 캐리어를 증정하고, ‘LG전자 오브제컬렉션 클럽’ 회원에게는 최대 15만원 상당의 상품권을 지급한다.