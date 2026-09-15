켄텍, 전력거래소와 손잡고 ‘미래 전력계통 변화’ 대응

전력시장·계통 모의 검토 모델 고도화를 위한 업무협약 체결

미래 전력계통 분석 및 새로운 시장제도 도입 효과 사전 검토

이미지 확대 한국에너지공과대학교와 전력거래소가 15일 켄텍 행정강의동에서 ‘전력시장·계통 모의 검토 모델 고도화’를 위한 업무협약을 체결했다. 한국에너지공과대학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국에너지공과대학교와 전력거래소가 15일 켄텍 행정강의동에서 ‘전력시장·계통 모의 검토 모델 고도화’를 위한 업무협약을 체결했다. 한국에너지공과대학교 제공

세줄 요약 켄텍과 전력거래소가 재생에너지 확대와 제도 변화로 복잡해지는 미래 전력계통에 대응하기 위해 손잡았다. 양 기관은 전력시장·계통 모의 검토 모델을 고도화하고, 데이터 공유와 공동연구, 인력 교류를 통해 새로운 시장제도의 효과를 사전 검토할 계획이다. 켄텍·전력거래소, 전력계통 변화 대응 협약

전력시장·계통 모의 검토 모델 고도화 추진

데이터 공유·공동연구·인력 교류 협력

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한국에너지공과대학교(켄텍)와 한국전력거래소(KPX)가 미래 전력계통 변화에 대응하기 위한 ‘전력시장·계통 모의 검토 모델’ 고도화에 나선다.켄텍은 15일 본교에서 전력거래소와 ‘전력시장·계통 모의 검토 모델 고도화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.이번 협약은 재생에너지 확대와 전력시장 제도 변화에 따라 복잡성이 증가하는 미래 전력계통을 분석하고, 새로운 시장제도의 도입 효과를 사전에 검토·대책을 마련하기 위한 것이다.켄텍은 전력계통모델링고도화센터를 중심으로 전력시장과 계통운영을 종합적으로 검토하기 위한 모의 분석 기술을 개발해 왔으며, 그 핵심 성과로 전력시장·계통 모의 검토 모델인 ‘KPG플랫폼(Korean Power Grid Platform)’을 구축했다.이번 협약에 따라 양 기관은 ▲전력시장·계통 관련 데이터 및 해석 기술 공유 ▲모의 모델 공동연구 ▲연구 인력 상호 교류 등을 중심으로 협력을 추진하게 된다.김홍근 전력거래소 기술부이사장은 “켄텍과의 협력을 통해 에너지 전환을 이끌 전문성을 확보하고, 급변하는 계통 환경에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.문승일 켄텍 연구원장은 “켄텍이 축적해 온 모델링 기술이 실제 산업 현장에 효과적으로 접목되고, 미래 전력시장과 계통운영의 혁신 방향을 검토하는 데 활용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.양 기관은 이번 협약을 통해 켄텍의 전력시장·계통 모델링 기술과 전력거래소의 전문성 및 운영 경험을 결합, 모델의 활용성을 한층 높여나갈 계획이다.