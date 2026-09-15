던롭스포츠코리아, 신형 드라이버 ‘ZXi 로켓’ 출시

세줄 요약 던롭스포츠코리아가 스릭슨 신형 드라이버 ZXi 로켓을 15일 출시했다. VR-티타늄과 카본 크라운, I-FLEX·REBOUND FRAME 기술로 반발력과 에너지 전달을 높였고, 가변 디자인으로 미스샷 안정성도 강화했다. 신형 드라이버 ZXi 로켓 15일 출시

비거리·반발력 강화, 미스샷 안정성 보완

투어 선수 참여한 2년 개발·테스트

이미지 확대 스릭슨이 신형 드라이버 ‘ZXi 로켓(RKT)’을 출시한다. 던롭스포츠코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 스릭슨이 신형 드라이버 ‘ZXi 로켓(RKT)’을 출시한다. 던롭스포츠코리아 제공

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던롭스포츠코리아가 전개하는 글로벌 골프 브랜드 스릭슨(SRIXON)이 신형 드라이버 ‘ZXi 로켓(RKT)’을 15일 출시한다고 밝혔다.ZXi 로켓은 볼 스피드와 비거리 향상에 초점을 맞춘 제품으로, 마쓰야마 히데키, 셰인 라우리 등 PGA 투어 선수들이 개발 과정에 참여해 약 2년간 테스트와 피드백을 진행했다. 뉴질랜드 골퍼 라이언 폭스는 지난 7월 PGA 디오픈 챔피언십에서 로켓 드라이버를 사용해 우승을 차지하기도 했다.신제품의 헤드와 페이스에는 새로운 VR-티타늄 소재를 적용해 반발력을 높였으며, 경량 카본 크라운으로 확보한 무게를 최적의 위치에 배치했다. 스릭슨의 ‘I-FLEX’와 ‘REBOUND FRAME’ 기술도 적용해 임팩트 순간 에너지 전달을 극대화했다.미스 샷에 대한 안정성도 강화했다. 페이스 전반에 적용된 ‘가변 디자인’(VARIABLE DESIGN)을 통해 중심을 벗어난 타격에서도 비거리 손실을 줄이고 방향성을 보완하도록 설계했다.타구감과 사운드에도 변화를 줬다. ‘어쿠스티코어’(ACOUSTICORE) 기술을 적용해 묵직하고 힘 있는 타구음과 타구감을 구현했다. 한국오픈 우승자인 양지호 프로는 “타구음과 타구감이 한층 묵직해져 볼이 페이스에 묻어나는 듯한 파워가 느껴진다”고 평가했다.이번 ZXi 신제품 라인업에는 드라이버와 함께 ZXi 아이언 시리즈도 포함됐다. 기존 ZXi5, ZXi7에 관용성을 높인 ZXi5+를 추가해 선택의 폭을 넓혔다.제품은 전국 스릭슨 취급 매장과 공식 온라인몰, 던롭프라이빗센터에서 살 수 있다.