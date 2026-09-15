IDP IELTS, 국내 첫 ‘페이퍼 라이팅’ 도입… 응시 방식 선택 확대

세줄 요약 IDP IELTS가 국내에서 처음으로 컴퓨터 아이엘츠 시험에 페이퍼 라이팅을 도입했다. 응시자는 컴퓨터와 종이 방식 중 원하는 형태를 고를 수 있고, 빠른 성적 발표와 한 과목 재시험 같은 장점도 그대로 누릴 수 있다. 동일한 문항과 채점 기준으로 공정성도 유지한다. 국내 첫 페이퍼 라이팅 도입 발표

컴퓨터·종이 방식 선택권 확대

공정 채점·접근성 지원 유지

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국제 공인 영어 시험 IELTS의 공동주관사 IDP IELTS가 국내에서 처음으로 컴퓨터 아이엘츠 시험에 페이퍼 라이팅(IELTS Writing on Paper)을 도입한다고 밝혔다.이에 따라 국내 아이엘츠 시험 응시자들은 컴퓨터 라이팅과 페이퍼 라이팅 중 원하는 방식을 선택할 수 있다. 컴퓨터 아이엘츠 시험을 응시하면서도 라이팅 영역은 종이와 펜으로 답안을 작성할 수 있으며, 빠른 성적 발표와 한 과목 재시험 제도 등 컴퓨터 시험의 장점도 그대로 이용할 수 있다.연구에 결과에 따르면 컴퓨터와 종이(Paper) 등 시험 형식은 라이팅 점수나 결과 해석에 별다른 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 아이엘츠는 방식과 무관하게 동일한 문항 구성, 시간, 채점 기준을 적용해 영어 실력을 공정하게 평가한다.이번 페이퍼 라이팅 도입은 수험생들의 피드백을 적극 반영해 응시 방식의 선택권과 유연성을 넓히기 위해 마련됐다. 응시자는 선호에 따라 방식을 고르면서도, 기존과 똑같은 엄격한 평가 기준을 적용받게 된다.IDP IELTS 한국지사 관계자는 “페이퍼 라이팅 도입을 통해 응시자들에게 더 많은 선택권을 제공할 수 있게 됐다”며 “시험 방식과 관계없이 동일한 시험 내용과 채점 기준, 국제 표준을 유지해 공정하고 일관된 평가가 이뤄질 수 있도록 할 것”이라고 말했다.IDP IELTS의 최고 파트너 책임자 사이먼 에밋은 “시험 당일의 성공에는 언어 능력뿐 아니라 응시자의 자신감도 중요하다”고 강조했다.이어 “응시자에 따라 종이와 펜을 이용하는 방식이 스트레스를 줄이고 집중하는 데 도움이 될 수 있다”며 “아이엘츠 라이팅 영역에 컴퓨터와 페이퍼 방식을 제공해 응시자가 자신에게 맞는 환경에서 목표를 달성할 수 있도록 지원한다”고 덧붙였다.한편, IDP IELTS는 앞으로도 모든 응시자에게 공정한 기회를 제공하기 위해 큰 활자 및 점자 형식을 포함한 다양한 접근성 지원을 지속할 예정이다.