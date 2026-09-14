AI 특수에 ICT 수출 600억弗 최대…대미 수출 4배 급증

정부 ‘8월 ICT 수출입 동향’ 발표… 月 역대 최대·무역수지 첫 400억 달러 돌파

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이미지 확대 9월 초 수출누계 7천94억달러…작년 연간치 넘고 1조달러 성큼 우리나라 수출이 9월 초를 기점으로 지난해 연간 실적을 일찌감치 돌파하며 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 산업통상부와 관세청은 5일 오후 1시 현재 올해 누적 수출액이 7천94억달러로 집계됐다고 밝혔다. 역대 최대였던 지난해 연간 전체 수출액(7093억달러)을 117일 앞당겨 달성한 것이다. 사진은 지난 6일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9월 초 수출누계 7천94억달러…작년 연간치 넘고 1조달러 성큼 우리나라 수출이 9월 초를 기점으로 지난해 연간 실적을 일찌감치 돌파하며 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 산업통상부와 관세청은 5일 오후 1시 현재 올해 누적 수출액이 7천94억달러로 집계됐다고 밝혔다. 역대 최대였던 지난해 연간 전체 수출액(7093억달러)을 117일 앞당겨 달성한 것이다. 사진은 지난 6일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습.

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이미지 확대 반도체 수출 추이 <자료:산업통상부> 닫기 이미지 확대 보기 반도체 수출 추이 <자료:산업통상부>

이미지 확대 차세대 반도체 패키징 산업전 개막 지난달 26일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 ‘차세대 반도체 패키징 산업전’에서 관람객들이 다양한 전시품을 관람하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 차세대 반도체 패키징 산업전 개막 지난달 26일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 ‘차세대 반도체 패키징 산업전’에서 관람객들이 다양한 전시품을 관람하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 트럼프 아일랜드 방문 일정 마치고 귀국 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지 시간) 전용기 에어포스원에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 트럼프 대통령은 아일랜드 방문 일정을 마치고 귀국길에 올랐다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 아일랜드 방문 일정 마치고 귀국 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지 시간) 전용기 에어포스원에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 트럼프 대통령은 아일랜드 방문 일정을 마치고 귀국길에 올랐다. AP 뉴시스

세줄 요약 AI 데이터센터 투자 확대로 반도체와 컴퓨터 수출이 크게 늘며 8월 ICT 수출이 599억8000만 달러로 사상 최대를 기록했다. 대미 수출은 4배 넘게 증가했고, ICT 흑자도 역대 최고 수준을 보였다. 8월 ICT 수출 599억8000만 달러로 사상 최대

반도체·컴퓨터 급증, 전체 수출의 61% 차지

대미 수출 4배 증가, 관세 협상 변수 부상

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인공지능(AI) 투자 확대로 반도체와 컴퓨터 수출이 크게 늘면서 지난달 정보통신기술(ICT) 수출이 사상 최대치인 600억 달러에 육박했다. 구글·엔디비아 등 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 수요가 폭발한 미국으로의 수출은 4배 급증해 향후 대미 관세 협상에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.산업통상부와 과학기술정보통신부는 14일 이런 내용이 담긴 ‘8월 ICT 수출입 동향’을 발표했다. 지난달 ICT 수출은 전년 같은 달(228억 4000만 달러)보다 162.6% 늘어난 599억 8000만 달러(약 80조 7200억원)로, 3개월 연속 500억 달러를 넘으며 월 역대 최대치를 갈아치웠다. 전체 수출(982억 5000만 달러)에서 ICT가 차지하는 비중도 61.0%로, 사상 처음 60%를 돌파했다. 수입이 186억 1000만 달러로 48.8% 증가했지만 수출액이 수입액을 압도하며 무역수지는 역대 최초로 400억 달러를 넘어서 413억 7000만 달러 흑자를 기록했다.품목별로 반도체 209%와 컴퓨터·주변기기 383.1%, 휴대전화 23.2%, 통신장비 11.5% 등이 증가한 반면 디스플레이는 유기발광다이오드(OLED) 수출 감소로 7% 줄었다.특히 반도체 수출은 AI 인프라 수요 증가에 따른 전 세계 글로벌 빅테크 기업의 설비 투자 확대와 메모리 초과 수요에 따른 가격 상승에 힘입어 지난해 8월(151억 달러)의 3배가 넘는 월 최대 466억 7000만 달러를 달성했다. D램(8Gb) 가격은 지난해 8월 5.7달러에서 지난달 25달러로 338.6% 올랐다.고대역폭 메모리(HBM)와 서버용 D램 모듈 등 AI 데이터센터 내 수요 증가로 메모리 수출은 409억 4000만 달러로 전년 동월 대비 290.2% 증가했다. 반도체 패키징·검사 등 후공정과 반도체 설계 전문기업(팹리스) 중심으로 수출이 늘면서 시스템 반도체도 전년 동월보다 24.3% 증가한 50억 9000만 달러를 수출했다. 이에 ICT 수출에서 반도체 비중도 지난해 65.6%에서 올해 1~8월 누적 76.3%까지 확대됐다.컴퓨터·주변기기도 AI 데이터 처리 수요 확대에 따른 중대형 컴퓨터와 부품, 기업용 낸드플래시 기반 데이터 저장장치인 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 수출 확대로 4.8배 증가한 64억 달러의 역대 최대 실적을 기록했다.지역별로는 굴지의 빅테크 기업이 밀집한 대미 수출이 306.5%로 가장 증가폭이 컸다. 미국 수출은 지난해(23억 3000만 달러)에서 올해 94억 6000만 달러로 4배 넘게 늘었다. 이어 중국 227.9%, 인도 126.7%, 베트남 81.4%, 일본 72.4% 등 주요 지역에서 모두 수출이 증가했다.지난달 대미 무역흑자 88억 9000만 달러 가운데 ICT 흑자는 86억 5000만 달러로 97.7%에 달했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지 시간) 아일랜드 귀국 전 언론 인터뷰에서 “미 연방준비제(Fed·연준)가 금리를 내리지 않으면 몇몇 나라와 무역 중단을 중단하겠다”며 일부 국가와의 ‘교역 단절’ 가능성을 거듭 언급했다. 3500억 달러(약 472조원) 규모의 대미 투자 발표가 임박한 가운데 한미 교역에서 대미 무역적자를 이유로 관세 압박을 강화해온 미국이 반도체를 중심으로 급증하는 한국의 대미 흑자를 문제 삼아 추가 관세 카드를 꺼낼 수 있다는 우려가 나온다.