두끼, ‘떡볶이 광인 두끼 컬렉션’ 선봬… 고객 참여 확대

‘마라도삭면볶이·들깨크림옹심이·허니떡강정’ 신메뉴와 9월 프로모션 본격 운영

메뉴 별점 평가, 나만의 떡볶이 레시피 공모 및 브랜드 시연회 마련

이미지 확대 사진= 두끼 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진= 두끼 제공

세줄 요약 두끼가 9월 프로모션 ‘떡볶이 광인 두끼 컬렉션’을 공개했다. 마라도삭면볶이, 들깨크림옹심이, 허니떡강정 등 3종 메뉴를 전국 매장에서 선보이고, 별점 이벤트와 레시피 공모, 브랜드 시연회 초청으로 고객 참여를 넓혔다. 9월 프로모션 ‘떡볶이 광인 두끼 컬렉션’ 공개

마라도삭면볶이·들깨크림옹심이 등 3종 메뉴 선봄

별점·레시피 공모 등 고객 참여 이벤트 운영

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글로벌 외식 프랜차이즈 두끼가 9월 프로모션 ‘떡볶이 광인 두끼 컬렉션’을 공개하고, 고객 참여형 이벤트를 진행한다.이번 프로모션은 김관훈 창업자가 오랜 기간 떡볶이를 먹고 만들며 쌓아온 아이디어를 두끼만의 방식으로 구현한 것이 특징이다. 프로모션 메뉴는 ‘마라도삭면볶이’, ‘들깨크림옹심이’, ‘허니떡강정’ 등 각기 다른 매력을 지닌 메뉴 3종을 전국 두끼 매장에서 선보이고 있다.두끼는 고객이 직접 맛보고, 평가하고, 새로운 레시피를 제안할 수 있는 다양한 참여형 이벤트도 함께 운영한다.매장에서는 프로모션 메뉴 3종을 직접 시식한 후 별점을 남기는 참여형 ‘별점 이벤트’를 진행한다. 각 테이블에 비치된 홍보물 속 QR코드를 통해 메뉴별 평가에 참여할 수 있으며, 응모한 고객 중 추첨을 통해 두끼 식사권을 증정한다.고객이 직접 자신만의 떡볶이 조합을 제안하는 ‘떡볶이 레시피 이벤트’도 마련했다. 두끼의 다양한 재료와 소스를 활용한 자유로운 레시피를 모집하며, 우수 레시피 중 1종은 실제 두끼 브랜드 시연회에서 직접 선보일 예정이다. 이와 함께 해당 시연회를 직접 경험할 고객을 모집하는 ‘브랜드 시연회 초청 이벤트’도 진행한다.이번 브랜드 시연회에서는 고객 공모를 통해 선정된 우수 레시피와 9월 프로모션 메뉴를 공개한다. 특히 두끼의 창업자 김관훈 대표가 직접 무대에 올라 레시피 시연과 소통의 시간을 가짐으로써, 단순한 시식을 넘어 풍성한 떡볶이 레시피와 다채로운 브랜드 가치를 온전히 경험할 수 있도록 할 예정이다.두끼 관계자는 “이번 프로모션은 새로운 메뉴를 선보이는 것에서 나아가 고객이 직접 맛을 평가하고, 자신만의 레시피를 제안하는 등 함께 참여할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 두끼만의 강점인 자유로운 조합과 레시피 경험을 다양한 방식으로 확장해 고객과의 접점을 넓혀갈 것”이라고 전했다.한편, 전국 두끼 매장에서 만나볼 수 있는 9월 프로모션 ‘떡볶이 광인 두끼 컬렉션’과 관련된 자세한 내용 및 고객 참여 이벤트 안내는 공식 인스타그램 계정을 통해 확인 가능하다.