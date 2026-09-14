테더맥스, 가상자산 교육 콘텐츠 ‘초보자 가이드’ 공개… 건전한 투자 문화 확산

콘텐츠별 5분 안팎으로 핵심 개념 설명… 학습·퀴즈 프로그램에 최대 2 USDT 리워드

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세줄 요약 테더맥스가 가상자산 투자 초보자를 위한 교육 콘텐츠 ‘초보자 가이드’를 공개했다. 가상자산과 주식, 현물과 선물 거래의 차이, 페이백 적립 구조를 5분 안팎 영상으로 쉽게 풀어 설명한다. 퀴즈와 최대 2 USDT 리워드도 제공한다. 가상자산 초보자용 교육 콘텐츠 공개

거래 구조·위험·페이백 원리 설명

퀴즈와 리워드로 학습 참여 유도

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테더맥스(TetherMax)가 가상자산 투자자를 위한 교육 콘텐츠 ‘초보자 가이드’를 공개했다. 가상자산 시장의 특성과 기본적인 거래 구조, 거래 수수료 페이백 등 이용자가 가상자산 시장을 이해하는 데 필요한 기초 정보를 쉽게 접할 수 있도록 구성했다.이번에 공개된 초보자 가이드는 ▲가상자산 거래와 주식 거래의 차이 ▲현물 거래와 선물 거래의 차이 ▲테더맥스 페이백이 쌓이는 구조 등 총 3종의 콘텐츠로 구성됐다. 각 콘텐츠는 약 5분 안팎의 분량으로 제작돼 가상자산을 처음 접하는 이용자도 주요 개념과 구조를 부담 없이 학습할 수 있도록 했다.가상자산 시장과 주식 시장의 구조, 운영 방식, 그리고 가격 변동성 측면에서의 주요 차이점을 다루는 콘텐츠다. 특정 투자 대상이나 방식을 유도하기보다 두 시장이 가진 고유한 특성과 잠재적 위험 요소를 객관적으로 비교 분석해, 이용자가 가상자산 생태계의 전반적인 개념을 탄탄하게 다질 수 있도록 설계했다.‘현물 거래와 선물 거래의 차이’ 콘텐츠에서는 두 거래 방식의 기본 개념과 구조적 차이, 각각 수반될 수 있는 위험 요소를 소개한다. 구체적인 거래 방법보다는 가상자산 시장에서 사용되는 주요 개념과 특성을 이해하는 데 중점을 뒀다.‘테더맥스 페이백이 쌓이는 구조’ 콘텐츠에서는 거래 과정에서 발생하는 수수료를 기반으로 페이백이 적립되는 기본적인 구조를 설명한다. 거래소가 추천인 또는 어필리에이트에게 지급하는 커미션의 일부가 이용자에게 페이백으로 돌아가는 방식과 거래소별 페이백률, 적립 및 출금 방식 등 테더맥스 서비스의 주요 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.초보자 가이드는 학습 성취도를 점검할 수 있는 퀴즈 기능과 함께 실질적인 보상까지 함께 지원한다. 이용자는 각 단원을 마친 후 하단에 배치된 퀴즈를 풀며 핵심 개념의 습득 여부를 스스로 확인할 수 있으며, 정해진 보상 획득 조건을 달성하면 최대 2 USDT의 리워드를 수령하게 된다. 테더맥스는 이처럼 학습, 평가, 보상을 유기적으로 결합하여 사용자의 교육 콘텐츠 몰입도를 높이고 완성도 높은 학습 경험을 선사할 방침이다.테더맥스는 Binance, Bybit, Bitget, OKX, Gate 등을 포함한 16개 이상의 글로벌 가상자산 거래소를 지원하는 거래 수수료 페이백 플랫폼이다. 거래소 연동을 통해 적격 거래 활동을 집계하고 각 거래소와 계정에 적용되는 조건에 따라 페이백을 산정한다. 적립된 페이백은 이용자 계정에서 확인할 수 있으며 원하는 시점에 출금을 신청할 수 있다.테더맥스는 4년 이상 거래 수수료 페이백 서비스를 운영해왔으며, 일부 서비스와 프로모션에서는 조건을 충족한 이용자를 대상으로 최대 90%의 거래 수수료 페이백을 제공하고 있다. 실제 적용되는 페이백률은 거래소, 계정 및 프로그램별 조건에 따라 달라질 수 있다.테더맥스 관계자는 “가상자산 시장은 전통 금융시장과 구조와 특성에서 차이가 있는 만큼 관련 개념과 위험 요소를 충분히 이해하는 것이 중요하다”며 “초보자 가이드는 특정 자산이나 거래 방식을 권유하기보다 가상자산 시장을 이해하는 데 필요한 기본적인 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 앞으로도 이용자가 충분한 정보를 바탕으로 스스로 판단할 수 있도록 교육 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.초보자 가이드 콘텐츠와 퀴즈 및 리워드 프로그램에 대한 자세한 내용은 테더맥스 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.