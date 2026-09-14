평택 고덕국제신도시에 300평 규모 ‘고덕메가허브약국’ 개점

세줄 요약 평택 고덕국제신도시에 약 300평 규모의 고덕메가허브약국이 문을 열었다. 오전 9시부터 오후 10시까지 연중무휴로 운영하며 일반의약품, 건강기능식품, 뷰티·생활용품을 한곳에서 비교해 고를 수 있게 했다. 약사가 상주해 상담과 복약지도도 제공한다. 평택 고덕국제신도시 300평 약국 개점

연중무휴 운영, 일반약·건기식·생활용품 구비

약사 상주 상담과 처방 조제 서비스 제공

이미지 확대 사진=고덕메가허브약국 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=고덕메가허브약국 제공

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경기도 평택시 고덕국제신도시에 약 300평 규모의 ‘고덕메가허브약국’이 문을 열고 운영에 들어갔다. 고덕국제대로 일원에 위치한 이 약국은 오전 9시부터 오후 10시까지 연중무휴로 운영된다.매장에는 일반의약품을 비롯해 건강기능식품, 의약외품, 뷰티·생활 관련 제품 등 다양한 품목이 마련돼 있다. 어린이용 해열제와 감기약 등 가족 단위 고객이 자주 찾는 일반의약품도 폭넓게 취급한다.넓은 매장 면적을 적극 활용해 다양한 의약품과 헬스케어 제품을 직접 비교하며 고를 수 있게 한 점이 눈에 띈다. 고객의 접근성을 높이고자 품목별로 구역을 세분화했으며, 일반의약품부터 건강기능식품 및 뷰티·생활용품까지 방대한 제품군을 원스톱으로 둘러볼 수 있도록 효율적인 동선을 설계했다.전문의약품도 취급하며, 의료기관에서 발급받은 처방전에 따라 조제·판매한다.추석을 앞두고 건강기능식품과 건강 관련 제품을 다양하게 구성해 명절 선물을 준비하는 고객이 여러 품목을 비교해 선택할 수 있도록 했다.약사가 매장에 상주해 의약품 구매와 복용에 관한 상담을 제공하며, 처방전 조제 시에는 철저한 복약지도까지 함께 이뤄진다. 연중무휴로 운영되는 이 서비스는 언제든 약사와 직접 소통할 수 있어 지역 주민들의 약국 이용 편의성과 접근성을 한층 더 높여준다.고덕메가허브약국 관계자는 “어린이 의약품부터 건강기능식품, 뷰티 제품까지 가족 구성원에게 필요한 다양한 품목을 한곳에서 편리하게 살펴볼 수 있도록 구성했다”며 “연중무휴 운영과 전문적인 약사 상담을 통해 지역 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 약국으로 자리매김하겠다”고 말했다.