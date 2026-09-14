정부지원 AI 콘텐츠 백화점 현장서 만난다… 쉐어박스 SAVE Heendy 상용화 실증

한국콘텐츠진흥원 2026 인공지능 콘텐츠 제작지원 선정 프로젝트판교 신촌 팝업 통해 AI XR 공간 콘텐츠 사업성 검증

이미지 확대 세이브흰디 체험 안내표. 쉐어박스 제공 닫기 이미지 확대 보기 세이브흰디 체험 안내표. 쉐어박스 제공

이미지 확대 세이브흰디 체험 모습. 쉐어박스 제공 닫기 이미지 확대 보기 세이브흰디 체험 모습. 쉐어박스 제공

세줄 요약 쉐어박스가 한국콘텐츠진흥원 지원으로 개발한 AI·XR 콘텐츠 ‘SAVE Heendy’를 현대백화점 신촌점에서 운영했다. 흰디와 레트로 게임을 결합한 체험형 공간으로, 관람객이 미션을 수행하고 AI가 표정과 반응을 분석했다. 정부지원 AI·XR 콘텐츠, 백화점 현장 실증

흰디·레트로 게임 결합한 체험형 공간 운영

표정 분석·NFC 연동으로 상용화 가능성 검증

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정부지원사업을 통해 개발된 AI 기반 신기술융합 콘텐츠가 실제 백화점 현장에 적용돼 관람객을 만나고 있다.AI·XR 콘텐츠 기업 쉐어박스(대표 신연식)는 한국콘텐츠진흥원의 ‘2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원(협력형)’ 선정 프로젝트인 ‘SAVE Heendy(세이브 흰디)’를 현대백화점 신촌점에서 운영한다고 밝혔다.‘SAVE Heendy’는 현대백화점 캐릭터 ‘흰디’와 레트로 게임을 결합한 공간형 콘텐츠다. XR 기술로 구현한 게임 공간에서 관람객이 직접 미션을 수행하며, AI 인터랙션을 통해 캐릭터와 소통한다.체험 과정에는 참가자의 표정이나 반응을 실시간으로 분석하는 AI 기술이 도입되었다. 분석된 데이터와 체험 도중 포착된 활동 사진은 흰디 NFC 피규어 카드에 연동되어 방문객이 귀가한 이후에도 계속해서 확인할 수 있다.이번 프로젝트는 단순한 기술 실증에 머물지 않고 실제 상업 공간과 일반 소비자를 대상으로 상용화 가능성을 입증했다는 데 큰 의의가 있다. 쉐어박스는 지난 9월 3일부터 9일까지 현대백화점 판교점에서 최초의 팝업 스토어를 성공적으로 마친 뒤, 신촌점으로 무대를 넓혀 콘텐츠를 운영하며 공간 적합성과 고객 체험 프로세스의 완성도를 검증해 나가고 있다.신연식 대표는 “AI 콘텐츠가 산업적 가치를 만들기 위해서는 실제 공간과 이용자 접점에서 활용돼야 한다”며 “이번 프로젝트를 브랜드 IP와 AI·XR 기술이 결합된 공간 콘텐츠의 대표적인 상용화 모델로 발전시키겠다”고 밝혔다.‘SAVE Heendy’ 신촌점 팝업은 9월 16일까지 현대백화점 신촌점 지하 2층 지하철 연결 통로에서 진행된다.