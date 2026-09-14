삼전닉스, “전기료 25조 미리 내달라” 한전 제안 거절했다

세줄 요약 한국전력이 삼성전자와 SK하이닉스에 5년치 전기요금 25조원 선납을 제안했으나, 두 회사는 내부 검토 끝에 수용하기 어렵다고 판단했다. 반도체 호황의 지속 여부가 불확실한 상황에서 대규모 선납은 중장기 경영 부담이 될 수 있다고 본 것으로 풀이된다. 한전, 삼성·SK에 25조원 전기료 선납 제안

양사, 대규모 선납 부담 이유로 거절 결정

전력망 투자 재원 확보 구상, 현실화 난항

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB

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한국전력이 제시한 5년치 전기요금 25조원 선납 방안을 삼성전자와 SK하이닉스가 거절한 것으로 알려졌다.14일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 한전의 제안을 내부적으로 검토한 결과 수용하기 어렵다고 판단하고 이같은 결정을 한전에 알린 것으로 전해졌다.반도체 업황이 지난해 하반기부터 역대 최대 호황을 맞았으나, 이런 실적 흐름이 향후 5년 후까지 이어진다고 가정하고 비용을 미리 집행하기에는 부담스럽다고 판단한 것으로 풀이된다.막대한 전기료를 한꺼번에 내면 중장기 경영 전략상 부담으로 작용할 수 있기 때문이다.전기료 선납이 용인 및 호남 반도체 클러스터의 전력 인프라 구축에 도움이 될 수 있다는 분석도 있었으나, 양사는 경영 불확실성을 최소화하는 쪽을 일단 택한 것으로 분석된다.앞서 한전은 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 20조원과 5조원에 달하는 전기료 선납을 제안했다. 이는 지난해 양사가 납부한 전기료 기준으로 5년치에 해당하는 규모다.한전은 미리 받은 전기료를 국가 기간 전력망 확충에 우선 투자하겠다고 설명했다.선납한 요금에 대해서는 국고채 2년물 금리보다 높은 수준의 이자를 적용해 반기 단위로 전기료를 차감하는 방식도 제안한 것으로 알려졌다.한전으로서는 이를 통해 신규 사채 부담을 덜면서 전력망 투자 재원을 확충할 수 있을 것이라는 기대도 있었다.지난 6월 말 기준 한전의 총부채는 210조 7000억원으로, 하루 이자만 115억원에 달한다. 여기에 자본금과 적립금 합계의 2배이던 사채 발행 한도를 최대 5배까지 늘려준 정부 특례도 내년 말 종료를 앞두고 있다.