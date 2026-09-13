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롯데월드타워 전망대서 T1 만나요
서울 송파구 롯데월드타워 전망대 ‘서울스카이’는 e스포츠 전문회사 ‘티원(T1) 엔터테인먼트·스포츠’와 손잡고 체험형 테마 공간 ‘T1 인 더 스카이(In the Sky)’를 오는 11월 29일까지 운영한다고 13일 밝혔다. 사진은 이날 모델들이 T1 선수단의 유니폼 등으로 꾸며진 ‘T1 레거시존’에서 기념 촬영하는 모습.
롯데월드 제공
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서울 송파구 롯데월드타워 전망대 ‘서울스카이’는 e스포츠 전문회사 ‘티원(T1) 엔터테인먼트·스포츠’와 손잡고 체험형 테마 공간 ‘T1 인 더 스카이(In the Sky)’를 오는 11월 29일까지 운영한다고 13일 밝혔다. 사진은 이날 모델들이 T1 선수단의 유니폼 등으로 꾸며진 ‘T1 레거시존’에서 기념 촬영하는 모습.
롯데월드 제공
2026-09-14 B4면
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