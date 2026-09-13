올 추석 ‘미트플레이션’… 소·돼지고기값 10%대 상승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

올 추석 ‘미트플레이션’… 소·돼지고기값 10%대 상승

김중래 기자
김중래 기자
입력 2026-09-13 17:56
수정 2026-09-13 17:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

한우 안심 14%, 삼겹살 12% 올라
사과 전년보다 12%, 배 8% 싸져
수산물도 안정… 고등어 25% 내려

이미지 확대
13일 서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점을 찾은 고객들이 한우를 고르고 있다. 농림축산식품부는 12일부터 24일까지 13일간 한우를 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈 대한민국 한우고기 할인 행사’를 진행한다. 연합뉴스
13일 서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점을 찾은 고객들이 한우를 고르고 있다. 농림축산식품부는 12일부터 24일까지 13일간 한우를 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈 대한민국 한우고기 할인 행사’를 진행한다.
연합뉴스


추석을 앞두고 농·축·수산물 중 유독 고깃값이 가파르게 오르고 있다. 소고기와 돼지고기가 동시에 10%대 상승률을 기록하며 ‘미트플레이션’(육류+인플레이션)이 현실화했다.

13일 한국농수산유통식품공사와 축산물품질평가원 등에 따르면 지난 11일 기준 한우 안심은 100g에 1만 5346원으로 전년보다 13.8% 올랐다. 등심도 2.8% 상승했다. 한우 가격이 오른 건 수입 곡물 가격 상승으로 사료비가 오르고 생산비 부담이 커지면서 사육 마릿수가 줄어 공급이 감소했기 때문이다. 지난 6월 기준 한우 육우 사육두수는 328만 9000여마리로 전년 대비 4.9% 줄었다.

한우값 오름세는 돼지고기값 인상으로 옮겨붙었다. 소고기 대체재인 돼지고기를 찾는 사람이 늘어나면서 가격이 뛰었다. 삼겹살 100g은 3012원으로 지난해보다 12.0%, 목살은 2809원으로 같은 기간 11.0% 올랐다.

계란값 고공행진도 계속되고 있다. 특란 한 판(30개)은 7166원으로 전년보다 여전히 5.8% 비싼 상태다. 지난해 고병원성 조류인플루엔자로 산란계가 대거 살처분된 영향이 아직 가시지 않은 까닭이다. 다만 최근 생산량이 늘면서 가격은 차츰 내려가는 추세다. 닭고기는 1㎏에 5726원(-4.5%)으로 육류 중 유일하게 전년 대비 가격이 내렸다.

이미지 확대


농산물과 수산물의 물가 부담은 줄었다. 사과(홍로·상품)는 10개에 2만 2976원으로 지난해보다 12.1% 내렸다. 배(원황·상품)도 10개에 2만 5833원으로 8.2% 저렴해졌다. 올해 사과와 배 출하량이 각각 19.3%, 6.5%씩 늘어날 것으로 전망되면서 가격이 안정됐다. 양파와 마늘도 저장 물량이 충분해 각각 9.5%, 0.1%씩 내렸다. 배추값은 12.9% 싸졌다. 다만 무는 작황 부진으로 9.0%, 애호박은 일조량 감소로 생산량이 줄어 66.7%씩 올랐다.

국산 고등어는 한 손(2마리)에 5184원으로 지난해보다 24.6%, 참조기도 21.9% 내렸다. 갈치와 명태 가격도 지난해와 비슷하거나 소폭 내렸다.

정부는 가격이 뛴 축산물을 중심으로 할인 행사를 확대하고 비축 물량 공급에 나선다.

특히 한우값을 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈’ 행사를 이달 12일부터 24일까지 진행한다.
세종 김중래 기자
세줄 요약
  • 한우·돼지고기 동반 상승, 미트플레이션 현실화
  • 사료비·생산비 부담과 사육두수 감소가 원인
  • 정부, 할인 행사와 비축 물량 공급 확대
2026-09-14 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한우 가격이 상승한 주요 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
  • GO FREE RUN 참가자라면 메가커피 쏙! 신규회원 1,000명
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로