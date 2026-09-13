올 추석 ‘미트플레이션’… 소·돼지고기값 10%대 상승

한우 안심 14%, 삼겹살 12% 올라

사과 전년보다 12%, 배 8% 싸져

수산물도 안정… 고등어 25% 내려

이미지 확대 13일 서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점을 찾은 고객들이 한우를 고르고 있다. 농림축산식품부는 12일부터 24일까지 13일간 한우를 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈 대한민국 한우고기 할인 행사’를 진행한다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점을 찾은 고객들이 한우를 고르고 있다. 농림축산식품부는 12일부터 24일까지 13일간 한우를 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈 대한민국 한우고기 할인 행사’를 진행한다.

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세줄 요약 추석을 앞두고 한우와 돼지고기 값이 나란히 10%대 올라 미트플레이션이 현실화했다. 사료비와 생산비 부담, 사육두수 감소가 한우값을 밀어 올렸고, 대체 수요가 돼지고기 가격까지 자극했다. 정부는 할인 행사와 비축 물량 공급에 나섰다. 한우·돼지고기 동반 상승, 미트플레이션 현실화

사료비·생산비 부담과 사육두수 감소가 원인

정부, 할인 행사와 비축 물량 공급 확대

2026-09-14 B3면

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추석을 앞두고 농·축·수산물 중 유독 고깃값이 가파르게 오르고 있다. 소고기와 돼지고기가 동시에 10%대 상승률을 기록하며 ‘미트플레이션’(육류+인플레이션)이 현실화했다.13일 한국농수산유통식품공사와 축산물품질평가원 등에 따르면 지난 11일 기준 한우 안심은 100g에 1만 5346원으로 전년보다 13.8% 올랐다. 등심도 2.8% 상승했다. 한우 가격이 오른 건 수입 곡물 가격 상승으로 사료비가 오르고 생산비 부담이 커지면서 사육 마릿수가 줄어 공급이 감소했기 때문이다. 지난 6월 기준 한우 육우 사육두수는 328만 9000여마리로 전년 대비 4.9% 줄었다.한우값 오름세는 돼지고기값 인상으로 옮겨붙었다. 소고기 대체재인 돼지고기를 찾는 사람이 늘어나면서 가격이 뛰었다. 삼겹살 100g은 3012원으로 지난해보다 12.0%, 목살은 2809원으로 같은 기간 11.0% 올랐다.계란값 고공행진도 계속되고 있다. 특란 한 판(30개)은 7166원으로 전년보다 여전히 5.8% 비싼 상태다. 지난해 고병원성 조류인플루엔자로 산란계가 대거 살처분된 영향이 아직 가시지 않은 까닭이다. 다만 최근 생산량이 늘면서 가격은 차츰 내려가는 추세다. 닭고기는 1㎏에 5726원(-4.5%)으로 육류 중 유일하게 전년 대비 가격이 내렸다.농산물과 수산물의 물가 부담은 줄었다. 사과(홍로·상품)는 10개에 2만 2976원으로 지난해보다 12.1% 내렸다. 배(원황·상품)도 10개에 2만 5833원으로 8.2% 저렴해졌다. 올해 사과와 배 출하량이 각각 19.3%, 6.5%씩 늘어날 것으로 전망되면서 가격이 안정됐다. 양파와 마늘도 저장 물량이 충분해 각각 9.5%, 0.1%씩 내렸다. 배추값은 12.9% 싸졌다. 다만 무는 작황 부진으로 9.0%, 애호박은 일조량 감소로 생산량이 줄어 66.7%씩 올랐다.국산 고등어는 한 손(2마리)에 5184원으로 지난해보다 24.6%, 참조기도 21.9% 내렸다. 갈치와 명태 가격도 지난해와 비슷하거나 소폭 내렸다.정부는 가격이 뛴 축산물을 중심으로 할인 행사를 확대하고 비축 물량 공급에 나선다.특히 한우값을 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈’ 행사를 이달 12일부터 24일까지 진행한다.