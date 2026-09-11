던롭, 블랙 색상 입힌 ‘FX500·SX300’ 리미티드 에디션 출시

이미지 확대 ‘FX500’과 ‘SX300’ 리미티드 에디션. 던롭 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘FX500’과 ‘SX300’ 리미티드 에디션. 던롭 제공

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던롭스포츠코리아가 전개하는 글로벌 테니스 브랜드 던롭(DUNLOP)이 대표 라켓 ‘FX500’과 ‘SX300’의 리미티드 에디션(LTD)을 출시한다고 11일 밝혔다.이번 한정판은 FX500과 SX300에 블랙 색상을 적용한 것이 특징이다. 각 시리즈의 상징 색인 네온 블루(FX)와 그린(SX)을 포인트로 더해 기존 라인업의 정체성을 유지하면서도 차별화한 디자인을 구현했다는 설명이다. 유광과 무광 마감을 함께 적용해 블랙 컬러의 깊이감을 강조했으며, 올블랙 디자인으로 코트 위에서 절제된 스타일과 존재감을 느끼게 한다.디자인뿐 아니라 기존 제품의 스펙과 기술력도 그대로 계승했다. FX500 LTD는 파워 부스트 프레임과 파워 웨이브 그로멧 기술을 적용해 파워와 안정적인 타구감을 지원한다. SX300 LTD는 스핀 부스트 프레임과 스핀 부스트 XT 그로멧을 적용해 스핀 성능과 볼 컨트롤 향상에 도움을 준다.FX500 LTD와 SX300 LTD는 한정 수량으로 출시되며 던롭 프라이빗센터(반포·청담), 던롭 온라인몰 및 전국 던롭 테니스 판매처에서 살 수 있다.