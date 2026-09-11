도씨, NMIXX와 함께한 2026 FW 화보 공개… 멤버별 개성 담은 홈웨어 스타일링 제안

세줄 요약 프리미엄 홈웨어 브랜드 도씨가 NMIXX와 함께한 2026 FW 시즌 화보를 공개했다. 멤버 전원이 참여해 각자의 컬러와 패턴, 분위기에 맞는 신상 파자마를 선보였고, 편안한 무드 속에서도 개성이 살아나는 스타일링을 완성했다. 도씨는 파자마를 단순한 홈웨어가 아닌 감각적인 FW 패션 아이템으로 재해석하며 취향에 맞는 선택을 제안했다. NMIXX와 함께한 도씨 2026 FW 화보 공개

멤버별 개성 살린 파자마 스타일링 제안

홈웨어를 감각적 패션 아이템으로 재해석

이미지 확대 사진=도씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=도씨 제공

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프리미엄 홈웨어 브랜드 도씨(DOSSY)가 걸그룹 NMIXX(엔믹스)와 함께한 2026 FW 시즌 화보를 공개했다.이번 화보에는 NMIXX 멤버 전원이 참여해 도씨의 가을·겨울 신상 파자마를 각자의 개성과 분위기에 맞춰 선보였다. 멤버별로 서로 다른 컬러와 패턴의 제품을 스타일링해 각기 다른 매력을 보여주는 동시에, 도씨의 다양한 FW 시즌 비주얼을 완성했다.자연스럽고 편안한 무드 속에서 NMIXX 멤버 개개인의 개성이 돋보이도록 이번 화보가 완성됐다. 각 제품이 지닌 고유한 컬러와 패턴, 실루엣의 특징을 멤버들의 독보적인 이미지와 자연스럽게 녹여내어 파자마를 단순한 홈웨어를 넘어선 감각적인 스타일링 아이템으로 재해석한 것이 가장 큰 특징이다.도씨는 이번 화보를 통해 획일적인 홈웨어 스타일에서 벗어나 각자의 취향에 따라 자유롭게 선택하고 즐길 수 있는 FW 파자마 스타일을 제안한다.도씨 관계자는 “서로 다른 매력을 지닌 NMIXX 멤버들이 각자의 방식으로 도씨의 다양한 파자마 스타일을 자연스럽게 표현해줬다”며 “이번 화보를 통해 소비자들이 자신의 취향과 분위기에 맞는 홈웨어 스타일을 발견할 수 있기를 기대한다”고 전했다.NMIXX와 함께한 도씨의 2026 FW 시즌 화보 및 신상품은 공식 온라인몰 및 주요 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.