세스코, 고용노동부 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’ 2년 연속 선정

2025년에 이어 2년 연속 선정

고용 안정·능력 중심 채용·청년 고용 지원 등 성과 인정받아

상호존중 기반 건강한 조직문화 조성으로 일자리 창출과 지속가능 근로환경 기여

이미지 확대 종합환경위생기업 세스코가 2025년에 이어 ‘일자리 으뜸기업’에 2년 연속 선정됐다. 닫기 이미지 확대 보기 종합환경위생기업 세스코가 2025년에 이어 ‘일자리 으뜸기업’에 2년 연속 선정됐다.

세줄 요약 세스코가 고용노동부가 주관한 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’에 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다. 정규직 비율 99% 이상 유지, 연간 1000명 이상 신규채용, 취약계층 채용 확대와 안전관리 강화 등이 높게 평가됐다. 일자리 으뜸기업 2년 연속 선정

정규직 비율 99% 이상·신규채용 확대

취약계층 채용·안전관리·조직문화 강화

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종합환경위생기업 세스코(대표이사 회장 전찬혁)가 지난해에 이어 2년 연속으로 고용노동부가 주관하는 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다.대한민국 일자리 으뜸기업은 매년 양질의 일자리 창출과 근로환경 개선에 모범을 보인 우수 기업 100곳을 선정해 포상하는 제도로 그 의미가 깊다.세스코는 이번 선정에서 ▲높은 정규직 비율(99% 이상) 유지 및 연간 1000명 이상의 신규채용 실시 ▲여성·장년층·장애인 등 취업취약계층 채용 확대 ▲전국 지역인재 수시채용 ▲장년층 퇴직자(만 50세 이상) 재취업 지원 ▲근로자 안전관리 강화 등 고용확대와 근로환경 개선 등의 공로를 인정받았다.세스코는 또한 공정하고 상호존중이 기반이 되는 기업문화 구축에 앞장선 점을 높이 평가받았다. ▲다양성 존중과 차별 예방을 위한 성희롱·장애인 인식 개선 교육 전 직원 대상 100% 실시 ▲상호존중문화 및 기본행동 규범(기본지킴이) 등 건강한 조직문화 조성 ▲기술자격수당 등 합리적인 직무능력 보상 제도 운영 ▲사외교육비 지원을 통한 임직원 직무역량 개발 장려 등 다양한 제도를 운영하며 성과와 성장, 일과 삶의 균형을 함께 실천한 점을 인정받았다.이와 함께 세스코는 지난해 실버 등급에 이어 올해 국내 환경위생 기업 최초로 ‘에코바디스 골드 메달’을 획득했다. 아울러 지역사회 나눔 활동과 상생의 노사 문화 구축 등 다방면에서 모범적인 ESG 경영을 실천해 나가고 있다.세스코 관계자는 “일자리 으뜸기업에 2년 연속 선정되며 고용 창출과 일터 혁신 노력을 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 지역 인재 채용 확대, 일·생활 균형 지원, 복지·근무환경 개선을 지속 추진해 임직원과 회사가 함께 성장하는 기업을 만들어 나가겠다”라고 말했다.