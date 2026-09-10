크리스챤 디올 뷰티, ‘루즈 디올 온 스테이지’ 팝업 오프닝 성공리 개최… 27일까지 운영

세줄 요약 크리스챤 디올 뷰티가 서울 잠실 롯데백화점 에비뉴엘에서 2026 루즈 디올 온 스테이지 컬렉션 출시를 기념한 팝업을 열었다. 오프닝에는 피터 필립스와 해린, 김연아, 남주혁 등이 참석해 신제품과 공간을 체험했다. 잠실 에비뉴엘서 루즈 디올 팝업 오픈

피터 필립스·셀럽 참석한 오프닝 행사

27일까지 체험형 공간과 혜택 운영

이미지 확대 ‘루즈 디올 온 스테이지 팝업’ 개최를 기념한 오프닝 행사에 참석한 뉴진스 해린, 김연아, 남주혁. (사진제공=디올 뷰티) 닫기 이미지 확대 보기 ‘루즈 디올 온 스테이지 팝업’ 개최를 기념한 오프닝 행사에 참석한 뉴진스 해린, 김연아, 남주혁. (사진제공=디올 뷰티)

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크리스챤 디올 뷰티가 서울 잠실에서 진행 중인 ‘루즈 디올 온 스테이지 팝업’의 오프닝 행사를 마치고 오는 27일까지 본격적인 운영을 이어간다.크리스챤 디올 뷰티는 ‘2026 루즈 디올 온 스테이지 컬렉션’의 출시를 기념해 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 B1F 더 크라운에서 팝업을 선보이고 있다고 밝혔다.지난 7일 열린 오프닝 행사에는 디올 메이크업 크리에이티브 ＆ 이미지 디렉터 피터 필립스(Peter Philips)가 방한해 자리를 함께했다.뉴진스 해린과 김연아, 남주혁을 비롯해 레드벨벳 조이, 배우 신예은·김재원, 모델 아이린·배윤영도 참석해 새로운 컬렉션과 팝업 공간을 경험했다.‘2026 루즈 디올 온 스테이지 컬렉션’은 블러링 매트 리퀴드와 매트, 샤인 등 3가지 피니시를 기반으로 다양한 립 메이크업을 제안한다.‘루즈 디올 온 스테이지’ 컬렉션은 보송한 클라우디 립의 ‘잉크 블러’, 가볍게 밀착되는 ‘매트’, 그리고 풍부한 광채와 뛰어난 지속력을 선사하는 ‘샤인’까지 세 가지 피니시로 다채로운 매력을 뽐낸다. 이번 팝업 스토어 또한 컬렉션을 단계별로 깊이 있게 즐길 수 있도록 세심하게 설계됐다. 나만의 피부 톤에 어울리는 피니시와 컬러를 찾아내는 ‘쉐이드 디스커버리’를 거쳐, 디올 프로페셔널 스페셜리스트의 섬세한 손길로 완성되는 ‘터치업 스테이션’까지 완벽한 뷰티 여정을 경험할 수 있다.이어 ‘파티 프루프 피니쉬’에서 다양한 제품을 체험하고 ‘라운지바’에서는 애프터파티를 모티브로 한 공간을 만나볼 수 있다.크리스챤 디올 뷰티는 매주 목·금·토·일 메이크업 쇼를 진행하며 팝업 여정 완료 시 디럭스 샘플 2종을 제공한다. 구매 고객을 대상으로 무알코올 칵테일과 구매 금액대별 팝업 단독 기프트도 마련했다.