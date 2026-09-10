메디톡스, 오송서 ‘한가위 민속놀이 가족한마당’ 성황

이미지 확대 바이오제약기업 메디톡스가 후원하고 중부권생태공동체가 주최한 ‘한가위 맞이 민속놀이 가족한마당’이 지난 5일 메디톡스 오송 2공장에서 열렸다. 메디톡스 제공 닫기 이미지 확대 보기 바이오제약기업 메디톡스가 후원하고 중부권생태공동체가 주최한 ‘한가위 맞이 민속놀이 가족한마당’이 지난 5일 메디톡스 오송 2공장에서 열렸다. 메디톡스 제공

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바이오제약기업 메디톡스가 후원하고 중부권생태공동체가 주최한 ‘한가위 맞이 민속놀이 가족한마당’이 지난 5일 메디톡스 오송 2공장에서 열렸다고 10일 밝혔다.이번 행사는 지난해 단오제에 이어 두 번째로 진행된 지역사회 상생 프로그램이다. 충북지부 소속 14개 어린이집 어린이와 가족 등 총 1500여명이 참가해 팽이 만들기, 투호 등 40여 가지 전통 놀이를 체험하며 명절의 의미를 되새겼다.메디톡스는 오송 2공장 잔디광장과 메디카페 등 사내 공간을 지역 주민들에게 전면 개방했다. 아울러 자사 브랜드인 ‘뉴라덤’과 ‘락티플랜’ 전시 부스를 운영하고 SNS 이벤트를 함께 진행해 호응을 얻었다.메디톡스 관계자는 “지역 어린이들에게 전통문화를 체험할 기회를 제공하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동으로 ESG 경영 실천에 앞장설 것”이라고 밝혔다.