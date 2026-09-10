한국투자저축은행, 기존 고객 감사 프로모션 진행

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한국투자저축은행(전찬우 대표)이 오랜 기간 변함없는 성원을 보내준 고객들에게 깊은 감사의 뜻을 담아 특별 우대 프로모션을 개최한다. 이와 함께 기존 고객은 물론 그 가족까지 혜택의 폭을 넓힌 차별화된 신규 수신 상품을 곧 선보일 계획이다.이 상품은 창구에 방문하는 실명의 개인 고객을 대상으로 하며, 1000만원 이상 1억원 이하의 금액을 예치할 수 있는 12개월 만기의 창구 전용 거치식 예금이다.기본금리(한투 ACE 정기예금, 12개월)에 배우자 가입 시 +0.20%p, 부모·자녀 가입 시 +0.15%p, 조부모·손자녀 가입 시 +0.10%p 우대금리를 적용한다. 더불어 가족의 예금 거래 당일에 한하여 기존 고객 본인도 신규 예금 또는 재예치를 하는 경우에는 가족과 동일한 우대금리를 적용받을 수 있다는 것이 특징이다.한국투자저축은행 관계자는 “지금의 한국투자저축은행을 있게 해주신 것은, 고객분들이라는 것을 강조하며”, “현재 진행 중인 프로모션에 이어, 고객의 소중한 가족들까지 믿고 거래할 수 있는 수신상품을 조만간 선보여 고객과 그 가족의 자산관리를 돕는 진정한 금융파트너가 되겠다”고 전했다.