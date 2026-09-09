[사고] ‘제2회 공기업경영대상’ 주인공 찾습니다

세줄 요약
- 제2회 대한민국 공기업경영대상 응모 접수
- 지역 공기업·산하기관 혁신 사례 발굴
- 경쟁력 강화와 모범 확산 목표
■ 응모부문 : 경영혁신, ESG경영,지역상생, 지역경제 활성화, 주민만족, 청년일자리창출, 리더십경영(기관장) 등
■ 접수기간 : 2026년 9월 21일(월)
■ 심사 : 2026년 9월 28일(월)
■ 시상식 : 2026년 10월 7일(수) 오후 3시 한국프레스센터 19층 매화홀
■ 제출서류 : 응모신청서 1부, 사업자등록증 1부, 해당 공적서 1부
■ 접수 : 서울 서초구 양재대로 2길 22-16 호반파크1관 서울신문사 5층 마케팅본부
전화 : 02-2000-9373
팩스 : 02-2000-9399
이메일 : dosung05@seoul.co.kr
2026-09-10 2면
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