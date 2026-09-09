한국의 AI 개발 경험, 아프리카로…AI 허브·13개 사업 추진

공동선언문 채택·LOI 2건 체결

AI 인프라부터 인재 양성까지 지원

탄자니아, K-AI 패키지 첫 시범사업

이미지 확대 구윤철(오른쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관이 9일 그랜드 워커힐 서울에서 열린 ‘제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC·코아펙) 장관회의’에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽은 시디 울드 타 아프리카개발은행(AfDB) 총재. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철(오른쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관이 9일 그랜드 워커힐 서울에서 열린 ‘제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC·코아펙) 장관회의’에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽은 시디 울드 타 아프리카개발은행(AfDB) 총재. 연합뉴스

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 9일 그랜드 워커힐 서울에서 열린 ‘제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC·코아펙) 장관회의’에 참석해 AI·디지털을 통한 아프리카 대전환 세션에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 9일 그랜드 워커힐 서울에서 열린 ‘제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC·코아펙) 장관회의’에 참석해 AI·디지털을 통한 아프리카 대전환 세션에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 한국과 아프리카가 AI와 디지털 전환을 축으로 개발협력을 재편했다. 양측은 한국에 AfDB와의 AI 허브를 구축하고, 신탁기금 기반 AI 접목사업 13건을 승인했다. 2027~2028년 액션플랜과 LOI도 체결했다. AI·디지털 전환 중심 협력 재편

AfDB와 AI 허브 구축, 13개 사업 승인

K-AI 패키지로 맞춤형 개발협력 제안

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한국과 아프리카가 개발협력의 중심축을 인공지능(AI)과 디지털 전환으로 옮기고 새로운 청사진을 그렸다. 양측은 신탁기금을 활용한 AI 접목사업 13건을 추진하고 한국에 아프리카개발은행(AfDB)과의 ‘AI 허브(Hub)’를 구축하기로 했다.재정경제부는 9일 서울 그랜드 워커힐에서 제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC·코아펙) 장관회의를 개최했다.코아펙은 한·아프리카 간 고위급 경제정책 대화를 위해 2006년 출범한 협의체로 올해 20주년을 맞았다. ‘AI와 디지털 인프라를 활용한 아프리카의 대전환’이라는 주제로 열린 이번 회의에는 아프리카 45개국의 재무·정보통신기술(ICT) 분야 장관급 인사 등 800여명이 참석해 역대 최대 규모를 자랑했다.한성숙 국무총리는 이날 개회식 축사에서 “한국과 아프리카는 서로의 성장에 기여해 온 중요한 파트너이자 특별한 동반자”라며 “AI 대전환을 중요한 기회로 삼아 함께 새롭게 도약하는 공동 번영의 길을 이뤄가야 한다”고 강조했다.이어 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 AI 인프라 확충, 분야별 AI 솔루션 활용, AI 인재 양성의 3대 협력 분야를 제시하면서, K-AI 패키지 등 구체적인 협력사업으로 발전시켜 나가자고 제안했다.K-AI 패키지는 수자원·보건·에너지·교통·농업 등 한국이 강점을 가진 분야에서 대외경제협력기금(EDCF) 지원 인프라에 AI 솔루션, AI 데이터센터, 전력공급시설을 함께 지원하는 개발협력 모델이다.양측은 이날 논의 결과를 토대로 공동선언문을 채택하고 2027~2028년 코아펙 액션플랜을 수립해 향후 협력 방향을 정하고 이를 실제 사업으로 이어갈 제도적 기반을 마련했다. 또 AI·디지털·도시·교육역량강화·농업·에너지·환경·보건 등 7개 분야에서 신탁기금 사업 13건을 새로 승인했다.아울러 ‘한·아프리카 개발협력 강화’와 ‘글로벌 AI 허브 협력’ 등 두 건의 협력의향서(LOI)를 체결했다. AfDB의 현지 네트워크와 한국의 AI 기술·전문인력·기관을 연결해 공동 사업을 발굴하고 정책과 사업 전반에 AI를 접목하는 내용이다.구 부총리는 아프리카에 대한 한국의 경쟁력으로 ‘경험’을 내세웠다. 중국 등이 데이터센터와 하드웨어를 지원하는 것과 달리 한국은 개발도상국에서 선진국으로 성장한 과정에서 축적한 정책과 산업 육성 경험을 AI와 결합해 제공할 수 있다는 것이다.AI 인프라 역시 현지 상황에 맞춰 패키지로 지원한다. 구 부총리는 “어느 나라는 데이터를 수집하는 것이 중요하고, 어느 나라는 컴퓨팅을 먼저 보급해야 할 수 있다”고 설명했다. AI 솔루션뿐 아니라 데이터 수집·컴퓨팅·데이터센터·전력 등을 국가별 수요에 맞춰 묶어 지원하겠다는 의미다.K-AI 첫 시범사업을 추진하는 탄자니아에는 AI·디지털 기술교육기관을 건립한다. AI·로봇·데이터 분석·사물인터넷(IoT) 등 분야의 인재를 양성하기 위한 첨단 기술교육기관을 건립하고 교육·실습 기자재와 네트워크, 교육과정 등을 함께 지원한다.시디 울드 타 AfDB 총재는 이날 한국과 아프리카의 협력 확대 필요성을 강조하며 “아프리카는 젊은 인구와 풍부한 천연자원, 넓은 시장을 갖고 있다”고 말했다. 그러면서 “한국과 함께 기술과 AI 솔루션을 아프리카 국민을 위해 제공할 것”이라며 인프라 구축과 역량 개발, 지식 이전을 선결 과제로 꼽았다.