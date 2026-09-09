한국맥도날드 ‘고추장 버터 소스’ 아시아 전역으로…한국지드래곤과 아시아 캠페인 주도

‘고추장’ 콘셉트로 13개 지역 메뉴 개발

이미지 확대 맥도날드 아시아 치킨 캠페인 모델로 발탁된 지드래곤. 한국맥도날드 제공 닫기 이미지 확대 보기 맥도날드 아시아 치킨 캠페인 모델로 발탁된 지드래곤. 한국맥도날드 제공

세줄 요약 한국맥도날드가 중국·베트남·인도네시아 등 아시아 13개 시장과 함께 ‘맥도날드 아시아 치킨 캠페인’을 진행했다. 지드래곤을 모델로 내세우고, 한국에서 개발한 고추장 버터 소스를 모티브로 한 메뉴와 굿즈를 선보이며 K푸드 확산을 노렸다. 아시아 13개 시장 참여 캠페인 주도

지드래곤 모델 발탁, 고추장 콘셉트 활용

국내 신메뉴 2종과 굿즈 출시 예고

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한국맥도날드가 중국, 베트남, 인도네시아 등 아시아 13개 시장이 참여하는 대형 캠페인을 주도한다. 캠페인 모델로 지드래곤을 발탁하고, ‘고추장’을 콘셉트로 한 메뉴를 선보인다.9일 한국맥도날드에 따르면 오는 17일부터 국가별 순차적으로 진행되는 이번 ‘맥도날드 아시아 치킨 캠페인’은 참여 지역 모두 한국맥도날드가 개발한 ‘고추장 버터 소스’를 모티브로 활용한다. 일부 지역에서는 메뉴명에 ‘고추장’이라는 단어도 직접 들어간다.캠페인 첫 지역인 우리나라에선 오는 17일 ‘맥크리스피 고추장 버터’와 ‘맥스파이시 고추장 버터’ 신메뉴 2종을 출시할 예정이다. 치킨 패티에 고추장 버터 소스와 콜비잭 치즈를 더해 매콤하고 고소한 풍미가 조화를 이루는 것이 특징이다. 고추장 버터 소스는 별도의 디핑 소스로도 선보인다.이번 캠페인은 음악, 패션 등 대중문화 시장에 영향력을 미치는 글로벌 스타 지드래곤과 파트너십을 통해 K팝 스타와 K푸드의 시너지 효과를 기대하고 있다. 지드래곤의 패션 브랜드 ‘피스마이너스원’과 협업한 한정판 굿즈도 이달 말 선보일 예정이다.한국맥도날드 관계자는 “이번 캠페인은 한국맥도날드가 기획하고 주도해 아시아 전역에서 진행된다는 점에서 의미가 크다”며 “맥도날드와 지드래곤, 두 아이콘의 특별한 만남을 통해 아시아 전역의 고객들이 한국에서 출발한 K웨이브를 함께 즐기고 맥도날드만의 ‘기분 좋은 순간’을 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.