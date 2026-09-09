[속보]8월 취업자 18만 4000명↑…청년 취업자는 46개월째 감소

국가데이터처 8월 고용동향

이미지 확대 지난달 25일 서울 서초구 엘타워에서 열린 2026 기후에너지 일자리 박람회에서 한 구직자가 채용공고 게시판을 휴대전화로 사진찍고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 25일 서울 서초구 엘타워에서 열린 2026 기후에너지 일자리 박람회에서 한 구직자가 채용공고 게시판을 휴대전화로 사진찍고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 지난달 취업자는 2915만1000명으로 1년 전보다 18만4000명 늘었고, 석 달 연속 증가폭도 확대됐다. 고용률은 통계 작성 이후 8월 기준 최고였지만, 청년 취업자는 46개월째 감소하며 실업률도 올랐다. 취업자 18만4000명 증가, 석 달째 확대

고용률 8월 기준 역대 최고 수준 기록

청년 취업자 46개월 연속 감소, 실업률 상승

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지난달 취업자 수가 1년 전보다 18만 4000명 늘며 석 달 연속 증가폭을 키웠다. 고용률은 관련 통계 작성 이후 가장 높은 수준이다. 다만 청년층 취업자는 46개월 연속 감소하며 청년 고용 한파가 이어졌다.국가데이터처가 9일 발표한 ‘8월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자 수는 2915만 1000명으로 지난해 같은 달보다 18만 4000명 증가했다. 취업자 수는 지난 5월 4만명 감소한 뒤 6월 6만 3000명, 7월 10만 8000명, 8월 18만 4000명으로 석 달 연속 증가폭이 확대됐다.15세 이상 고용률은 63.3%로 전년 동월과 같았지만 1982년 7월 월간 통계 작성 이후 8월 기준 가장 높은 수준을 기록했다. 15~64세 고용률도 70.4%로 1년 전보다 0.5% 포인트 올라 1989년 관련 통계 작성 이후 8월 기준 가장 높았다.청년층(15~29세) 취업자는 46개월 연속 감소해 14만 3000명 줄었다. 고용률은 44.1%로 1.0% 포인트 하락해 28개월 연속 내림세를 이어갔다. 경제활동참가율은 46.6%로 0.8% 포인트 떨어져 2020년 8월 이후 가장 낮았다. 실업률은 5.4%로 0.5% 포인트 올라 2022년 8월 이후 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.산업별로는 보건업·사회복지서비스업에서 18만 6000명, 예술·스포츠·여가 관련 서비스업에서 7만 3000명, 사업시설관리·사업지원서비스업에서 4만 5000명 증가했다. 반면 농림어업은 10만 9000명, 숙박·음식점업은 6만 1000명, 제조업은 3만 8000명 감소했다. 숙박·음식점업은 4개월 만에 감소로 전환했고 감소폭은 지난해 7월 이후 가장 컸다.비경제활동인구는 1629만 7000명으로 7만 7000명 늘었다. 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 255만 1000명으로 1년 전보다 8만 9000명 줄었다.