현대차, 프랑스에 유럽 첫 ‘미래 모빌리티 학교’

전기차·자율주행 한국어 교재도

이미지 확대 성 김(오른쪽) 현대차그룹 전략기획담당 사장과 정상명 프랑스한국교육원장이 7일(현지시간) 프랑스 파리 주프랑스한국대사관에서 미래 모빌리티 학교 협력 약정을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

현대자동차 제공 닫기 이미지 확대 보기 성 김(오른쪽) 현대차그룹 전략기획담당 사장과 정상명 프랑스한국교육원장이 7일(현지시간) 프랑스 파리 주프랑스한국대사관에서 미래 모빌리티 학교 협력 약정을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

현대자동차 제공

2026-09-09 23면

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현대자동차가 청소년들에게 전기차와 자율주행 등 미래 자동차 기술에 대해 가르치는 ‘미래 모빌리티 학교’를 유럽에서 최초로 프랑스에 도입한다.현대차는 7일(현지시간) 프랑스 파리 주프랑스 한국대사관에서 프랑스한국교육원과 미래 모빌리티 학교 협력 약정을 체결했다고 8일 밝혔다. 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장과 정상명 프랑스한국교육원장 등이 참석했다.미래 모빌리티 학교는 청소년이 미래 모빌리티 기술과 산업 변화를 체험 중심으로 이해하도록 현대차가 개발한 교육 프로그램이다. 지난해 말 기준 전 세계 2700여개 학교 11만명의 학생이 이수했다. 현대차는 2016년부터 교육부와 협력해 미래 기술과 환경 변화를 주제로 초·중학교 대상 진로 체험 교육 지원 사업을 실시했다. 2023년부터는 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원(APCEIU)과 협력해 인도네시아, 말레이시아 등 아세안 국가 대상으로 운영 범위를 넓혔다.현대차는 프랑스한국교육원과 협력해 구체적인 운영 방안을 마련할 계획이다. 프랑스에서는 해외 현지 학교 가운데 처음으로 한국어로 된 교보재도 활용한다. 한국어와 한국 문화에 대한 관심이 커진 것을 반영한 것이다. 현대차 관계자는 “한·불 수교 140주년을 맞아 프랑스 청소년들이 미래 기술에 대한 이해의 폭을 넓히는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.