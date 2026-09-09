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“신축 아파트 전세 잡아라” 텐트까지 동원해 오픈런

입력 2026-09-09 00:28
수정 2026-09-09 00:49
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“신축 아파트 전세 잡아라” 텐트까지 동원해 오픈런
“신축 아파트 전세 잡아라” 텐트까지 동원해 오픈런 8일 오전 대구 달서구의 한 신축 아파트 현장에서 2차 전세 계약(990가구) 선착순 접수가 진행된 가운데 전날부터 텐트, 캠핑 의자 등을 동원해 줄을 선 시민들이 접수를 기다리고 있다. 2024년 4월 준공한 이 아파트는 악성 미분양 상태였으나 기업구조조정 부동산 투자회사(CR리츠)가 매입한 뒤 가격을 낮춰 전세 분양에 나서자 시민들의 관심이 뜨거웠다. 지난 6월 진행된 550가구 규모 1차 계약도 매진됐다.
대구 연합뉴스


8일 오전 대구 달서구의 한 신축 아파트 현장에서 2차 전세 계약(990가구) 선착순 접수가 진행된 가운데 전날부터 텐트, 캠핑 의자 등을 동원해 줄을 선 시민들이 접수를 기다리고 있다. 2024년 4월 준공한 이 아파트는 악성 미분양 상태였으나 기업구조조정 부동산 투자회사(CR리츠)가 매입한 뒤 가격을 낮춰 전세 분양에 나서자 시민들의 관심이 뜨거웠다. 지난 6월 진행된 550가구 규모 1차 계약도 매진됐다.

대구 연합뉴스

2026-09-09 1면
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