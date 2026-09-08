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2분기 명목 GDP 47년 만에 최대폭 증가…총저축률도 역대 최고

박소연 기자
입력 2026-09-08 08:46
수정 2026-09-08 08:46
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세줄 요약
  • 수출·소비 증가로 2분기 실질 GDP 0.6% 성장
  • 명목 GDP 전년 대비 26.4% 급증, 47년 만의 최대폭
  • 총저축률 45.6%로 통계 작성 이후 최고치
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[그래픽] 2분기 경제성장률 0.6%…명목 GDP는 26.4%↑,
[그래픽] 2분기 경제성장률 0.6%…명목 GDP는 26.4%↑, 한국 경제가 2분기 0.6% 성장한 가운데 명목 성장 개선이 두드러졌다. 2분기 명목 GDP 성장률은 전년 동기 대비 26.4% 성장해 1979년 3분기(27.7%) 이후 187분기 만의 최고치를 기록했다.


올해 2분기 한국 경제가 수출과 소비 증가에 힘입어 0.6% 성장했다. 물가 등 가격 변화를 포함하는 명목 국내총생산(GDP)은 1년 전보다 26.4% 늘어 47년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다.

한국은행은 8일 2분기 실질 GDP가 전 분기보다 0.6% 증가했다고 밝혔다. 지난 7월 발표한 속보치와 같다. 분기 성장률은 지난해 4분기 -0.1%에서 올해 1분기 1.8%로 크게 오른 뒤 2분기에도 성장세를 이어갔다.

수출은 반도체와 기계·장비를 중심으로 1.3% 늘었다. 민간소비도 가전제품과 음식·숙박 등 소비가 늘면서 0.4% 증가했다. 반면 건설투자는 0.1% 감소했고 설비투자는 0.2% 증가하는 데 그쳤다.

순수출은 2분기 성장률을 0.3% 포인트(p) 끌어올렸고 내수도 0.3%p 기여했다. 업종별로는 제조업이 1.4%, 서비스업이 1.0% 성장한 반면 건설업은 1.9% 감소했다.

명목 GDP는 전 분기보다 9.2%, 지난해 같은 기간보다 26.4% 증가했다. 전년 대비 증가율은 1979년 3분기 이후 47년 만에 가장 높았다.

국민이 실제로 벌어들인 소득의 구매력을 보여주는 실질 국민총소득(GNI)은 교역조건 개선 등에 힘입어 3.1% 증가해 실질 GDP 성장률을 크게 웃돌았다.

가계와 기업, 정부의 총저축률은 45.6%로 전 분기보다 3.9%p 상승해 1970년 통계 작성 이후 가장 높았다.
박소연 기자
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