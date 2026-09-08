튼튼한거북이, 몸과 머리 함께 쓰는 ‘인지결합운동교실’ 성료

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

튼튼한거북이, 몸과 머리 함께 쓰는 ‘인지결합운동교실’ 성료

입력 2026-09-08 13:53
수정 2026-09-08 13:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 광진구치매안심센터와 8주간 복합운동교실 운영
  • 근력 운동과 인지 과제 병행한 치매 어르신 대상
  • 사전·사후 평가서 기능 변화와 만족도 확인
이미지 확대
(사진=튼튼한거북이 제공)
(사진=튼튼한거북이 제공)


㈜튼튼한거북이가 광진구치매안심센터와 손잡고 치매 어르신의 신체 및 인지 기능 유지를 위해 운영한 ‘어르신 인지 결합 운동 교실’을 마쳤다.

튼튼한거북이는 광진구치매안심센터와 함께 기획·진행한 ‘어르신 인지 결합 운동 교실’이 8주간의 일정을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 지난 6월 22일 첫 회기를 시작해 주 2회씩 열린 이번 과정은 치매 진단을 받은 관내 어르신들의 신체 기능 저하를 방지하고 인지 활동을 촉진하는 데 중점을 뒀다.

해당 프로그램은 사전·사후 평가 체계를 적용해 참여자들의 신체·인지 변화를 객관적으로 측정한 것이 주요 특징이다. 튼튼한거북이 측은 프로그램 개시 전 실시한 신체 기능 및 인지 영역 측정을 8주간의 과정이 종료된 후 동일하게 재측정했다. 그 결과 참가자 전반에게서 긍정적인 기능적 변화가 확인됐으며, 근력 운동과 인지 과제를 병행하는 복합 훈련이 어르신의 기능 유지와 개선에 유효할 수 있음을 나타냈다.

프로그램에 대한 만족도 역시 높았다. 프로그램에 참여한 한 어르신은 “인지 결합 운동이라는 게 뭔지도 몰랐고, 처음에는 운동을 하면서 계산이나 기억을 하는 것이 어려웠다”며 “그런데 점점 정답을 맞히는 게 재미있어졌고, 시간 가는 줄 모르고 참여했다”고 소감을 전했다. 어르신들의 변화를 지켜본 보호자들과 광진구치매안심센터 관계자들 또한 프로그램의 운영 방식과 성과에 큰 만족을 표한 것으로 전해졌다.

최진석 튼튼한거북이 대표는 “8주 동안 한결같이 밝은 모습으로 참여해 주신 어르신들께 감사드린다”며 “사전·사후 측정을 통해 어르신들의 긍정적인 변화를 직접 확인할 수 있었던 만큼, 앞으로도 광진구치매안심센터를 비롯한 지역 기관들과 협력해 어르신들이 건강한 일상을 유지하실 수 있도록 이러한 프로그램을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
프로그램 운영 기간은 얼마나 되나요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로