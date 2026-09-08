이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
에버랜드 “좀비 뒤덮인 도시를 탈출하라”
에버랜드가 오는 12일부터 11월 22일까지 가을축제 대표 호러 테마존 ‘블러드시티 제로 : 지옥의 문’을 운영한다. 올해는 영화 ‘해적’, ‘공조2’ 등을 연출한 이석훈 감독과 협업해 관객이 좀비로 뒤덮인 도시의 생존자가 돼 미션을 수행하는 야외 대형 호러 이머시브(관객 몰입형) 공연을 선보인다. 사진은 지난해 에버랜드 ‘블러드시티’ 테마존에서 선보인 좀비 캐릭터와 방문객의 모습.
삼성물산 제공
삼성물산 제공
에버랜드가 오는 12일부터 11월 22일까지 가을축제 대표 호러 테마존 ‘블러드시티 제로 : 지옥의 문’을 운영한다. 올해는 영화 ‘해적’, ‘공조2’ 등을 연출한 이석훈 감독과 협업해 관객이 좀비로 뒤덮인 도시의 생존자가 돼 미션을 수행하는 야외 대형 호러 이머시브(관객 몰입형) 공연을 선보인다. 사진은 지난해 에버랜드 ‘블러드시티’ 테마존에서 선보인 좀비 캐릭터와 방문객의 모습.
삼성물산 제공
2026-09-08 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지