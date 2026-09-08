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에버랜드 “좀비 뒤덮인 도시를 탈출하라”

에버랜드가 오는 12일부터 11월 22일까지 가을축제 대표 호러 테마존 ‘블러드시티 제로 : 지옥의 문’을 운영한다. 올해는 영화 ‘해적’, ‘공조2’ 등을 연출한 이석훈 감독과 협업해 관객이 좀비로 뒤덮인 도시의 생존자가 돼 미션을 수행하는 야외 대형 호러 이머시브(관객 몰입형) 공연을 선보인다. 사진은 지난해 에버랜드 ‘블러드시티’ 테마존에서 선보인 좀비 캐릭터와 방문객의 모습.

삼성물산 제공