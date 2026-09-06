시금치 68%·배추 37% 뛰어… 추석 차례상, 시장 30만원·마트 40만원

세줄 요약 추석을 3주 앞두고 차례상 비용이 2년 만에 상승세로 돌아섰다. 전통시장은 30만2500원, 대형마트는 39만7700원으로 지난해보다 늘었다. 폭염과 집중호우로 채소류와 달걀·닭고기 등 일부 품목 가격이 크게 뛰었고, 시금치와 배추도 급등했다. 추석 차례상 비용, 2년 만에 상승 전환

전통시장 30만2500원, 마트 39만7700원

폭염·호우로 시금치 68%·배추 37% 급등

이미지 확대 올여름 폭염과 추석을 앞두고 차례상 물가가 상승한 가운데 6일 서울 동대문구 경동시장을 찾은 사람들이 제수용품을 고르고 있다. 2026.9.6. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 올여름 폭염과 추석을 앞두고 차례상 물가가 상승한 가운데 6일 서울 동대문구 경동시장을 찾은 사람들이 제수용품을 고르고 있다. 2026.9.6. 도준석 전문기자

2026-09-07 B1면

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추석을 3주 앞두고 차례상 비용이 2년 만에 상승세로 돌아섰다. 여름철 폭염과 집중호우 여파로 채소류와 일부 축·수산물 가격이 오르면서 서민들의 장바구니 부담이 한층 무거워졌다.한국물가정보는 6일 전통시장에서 장을 볼 경우 4인 가족 기준 차례상 비용이 30만 2500원으로 지난해보다 3500원(1.2%) 늘었다고 밝혔다. 2023년 30만 9000원에서 지난해 29만 9000원으로 2년 연속 하락했다가 올해 다시 30만원 선을 넘어섰다. 대형마트를 이용하면 지난해보다 6350원(1.6%) 많은 39만 7700원이 필요하다. 기상 여건 악화와 유가·환율 상승으로 일부 채소류와 축·수산물 가격이 오른 영향이 컸다. 전통시장 기준 달걀은 1년 전보다 16.7%, 닭고기는 12.5% 상승했다. 러시아산 동태포는 30.0% 급등했고 무(20.0%)와 애호박(33.3%)도 큰 폭으로 올랐다. 대형마트에서도 달걀(20.1%), 돼지고기 앞다릿살(10.1%), 닭고기(7.6%) 가격이 상승했다.국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난 8월 전체 농축수산물 물가는 1년 전보다 2.6% 내렸지만, 차례상 주요 품목인 조기(8.5%)·배(8.4%)·쌀(6.2%)·달걀(5.2%)·명태(3.6%) 등은 올랐다. 당면(8.9%), 간장(8.8%), 참기름(5.5%) 등 부재료 가격도 상승했다.특히 폭염으로 출하량이 줄면서 지난달 채소류 가격은 한 달 새 12.4% 뛰었다. 시금치는 68.2% 급등했고 배추(37.0%), 호박(28.8%), 무(5.7%)도 올랐다. 생육과 출하 여건이 나빠지며 최근 들어 가격이 가파르게 오르고 있다.한국물가정보 관계자는 “최근 기온이 낮아지며 출하 여건이 개선되고 있지만 추석이 가까워질수록 성수품 수요에 따른 가격 변동 가능성이 있다”고 말했다.