아모레퍼시픽, 선명한 색채·크리스털 광택… 입술을 생기 있게

세줄 요약 아모레퍼시픽의 헤라가 선명한 색채와 맑은 광택을 함께 구현한 ‘센슈얼 샤인 틴트’를 선보였다. 한 번의 터치로 균일하게 밀착되고 24시간 지속되는 컬러에 크리스털 광택을 더해 생기 있는 립 메이크업을 연출했다. 커피나 음료를 마신 뒤에도 색이 쉽게 흐려지지 않는 점이 특징이다. 헤라, 선명한 색채·광택 틴트 출시

24시간 지속 발색과 편안한 밀착감

총 8가지 색상, 데일리·포인트 활용

이미지 확대 선명한 색채와 투명한 광택을 구현한 ‘센슈얼 샤인 틴트’.

아모레퍼시픽 제공 닫기 이미지 확대 보기 선명한 색채와 투명한 광택을 구현한 ‘센슈얼 샤인 틴트’.

아모레퍼시픽 제공

2026-09-07 16면

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아모레퍼시픽의 컨템포러리 서울 뷰티 브랜드 헤라가 선명한 색채와 맑고 투명한 광택을 동시에 구현한 신제품 ‘센슈얼 샤인 틴트’를 출시한다.센슈얼 샤인 틴트는 한 번의 터치만으로도 입술에 색상이 균일하게 밀착되고, 선명한 발색을 오랜 시간 유지할 수 있도록 설계된 샤인 틴트다. 24시간 지속되는 컬러에 입술 결을 따라 투명하게 빛나는 ‘크리스털 광택’을 더해 생기 있고 세련된 립 메이크업을 연출할 수 있다.특히 커피나 음료를 마신 뒤에도 컬러가 쉽게 흐려지지 않아 일상생활에서도 립 메이크업을 오랫동안 유지할 수 있는 것이 특징이다. 부드럽게 밀착되는 질감은 입술에 편안하게 발리며, 맑고 투명한 광택이 입술 본연의 입체감을 살려준다.색상은 총 8가지가 있다. 맑고 생기 있는 빨간색 계열의 ‘루비’를 비롯해 은은하고 세련된 분위기를 연출하는 모브 누드 컬러 ‘베스티’ 등의 색상을 선보인다. 이를 통해 자연스러운 데일리 메이크업부터 포인트를 강조한 립 메이크업까지 다양한 분위기를 연출할 수 있도록 했다.헤라 ‘센슈얼 샤인 틴트’는 지난달 카카오톡 선물하기를 통해 선 론칭했으며, 아모레몰과 네이버 브랜드 스토어 등 주요 온라인 채널에서 살 수 있다. 전국 백화점에 있는 헤라 매장에서도 만나볼 수 있다.