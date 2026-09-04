“한국에 없어서 일본 가요”…밀라노 金 최가온이 찾던 그 시설 이제 생긴다

대한체육회 내년 예산안 4484억 편성

박홍근 장관 선수촌 방문 계기 확 늘어

유승민 “한국 스포츠 대전환 이끌 것”

이미지 확대 최가온이 9일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 미디어데이에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.3.9 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최가온이 9일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 미디어데이에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.3.9 뉴시스

이미지 확대 문화체육관광부의 2027년 예산안. 문체부 제공 닫기 이미지 확대 보기 문화체육관광부의 2027년 예산안. 문체부 제공

세줄 요약 대한체육회가 2027년 예산안을 4484억원 규모로 편성해 발표했다. 동계종목 에어매트 훈련시설 조성, 선수촌 노후시설 개선, AI 판정 보조 장비 도입 등 현장 요구를 반영해 전문체육과 생활체육 투자를 크게 늘렸다. 대한체육회, 2027년 예산안 4484억원 편성 발표

동계종목 에어매트 시설·선수촌 개선 예산 확대

AI 판정 보조, 심판 확충, 유소년 육성 강화

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2026 밀라노·코르티나담페초동계올림픽 금메달리스트인 최가온 등 동계종목 선수들이 이제 한국에서도 훈련할 여건을 갖추게 된다.대한체육회는 4일 생활체육 활성화와 국가대표 경기력 향상, 체육계 공정성 강화 등 주요 사업 예산을 대폭 확대한 2027년도 예산안을 발표했다. 이번 예산안은 전 국민 생활체육 활성화와 전문체육 투자 확대라는 현 정부의 국정과제 실천에 초점을 맞춰 역대 최대 규모인 4484억원으로 편성됐다.지난 5월 박홍근 기획예산처 장관의 진천 국가대표선수촌 방문 당시 제기된 선수와 지도자들의 요구가 대거 반영되면서 국가대표 선수촌 훈련 환경 개선과 국외 전지훈련 확대 등 전문체육 분야 예산이 크게 늘었다.부문별로 보면 체육계 신뢰 회복과 투명성 제고를 위해 전년 대비 216억원이 증액됐다. 공정한 징계 체계 구축 및 체육단체 선거제도 개선에 11억원이 신규 편성됐다. 판정의 공정성을 높이기 위해 상임 심판을 기존 137명에서 586명으로 대폭 늘리고, 인공지능(AI) 판정 보조 장비 도입에 50억원을 새롭게 투입하는 등 총 261억원이 배정됐다.유소년 및 생활체육 분야에는 569억원이 더 투입된다. ‘유소년 스포츠 기반 구축’ 사업에 전년 대비 332억원 늘어난 370억원을 편성했고, 수준별 생활체육 리그인 스포츠 디비전 리그 사업에도 470억원을 배정했다.종목 특성을 고려한 100억원 규모의 동계 종목용 에어매트 훈련 시설 조성을 비롯해 국외 전지훈련비도 56억원이 편성됐다. 에어매트는 스노보드 금메달리스트인 최가온을 통해 알려진 시설로 에어매트가 있으면 선수들은 겨울이 아닐 때도 훈련할 수 있다.당시 최가온은 “일본에는 여름에도 훈련할 수 있는 에어매트 시설이 있는데 한국에는 그게 없어서 항상 일본 가서 훈련을 했다”면서 “한국에서 오랫동안 훈련하고 싶어서 그런 게 좀 생겼으면 좋겠다고 생각했다”고 밝힌 바 있다.국가대표선수촌 노후 시설 개선 등에도 238억원이 추가 배정됐다. 아울러 유망주 육성 체계 강화를 위해 국가대표 후보 선수의 국내 훈련 일수를 연 28일에서 40일로 늘리는 등 68억원을 증액했다.유승민 대한체육회장은 “이번 예산안은 대한민국 스포츠의 대전환을 이끄는 중요한 계기가 될 것”이라며 “국민에게 신뢰받는 체육계로 거듭날 수 있도록 국민과 현장의 목소리를 담아 체육계 개혁을 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 말했다. 이어 “현장의 요구가 실질적인 예산 확대로 이어졌다는 점에서 더욱 뜻깊다”면서 “대한민국 스포츠가 다시 한번 도약할 수 있도록 국회의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 당부했다.