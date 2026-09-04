렉스필, 용인 태광CC서 제4회 프로암대회 성황리 개최... 우천 속에서도 뜨거운 골프 열기 이어져

세줄 요약 렉스필이 지난 8월 31일 태광CC에서 제4회 프로암대회를 개최했다. 우천 속에서도 신다인, 전예성 등 프로골퍼와 홍보대사, 아나운서, 가수들이 참석해 라운딩과 만찬, 축하 공연을 함께했다. 회사는 프리미엄 브랜드 경험을 이어가겠다고 밝혔다. 태광CC서 제4회 렉스필 프로암대회 개최

우천 속 진행에도 참가자 열기와 호응 지속

프로골퍼·홍보대사·문화 인사 대거 참석

이미지 확대 ▲‘제4회 렉스필 프로암대회’에 참가한 프로골퍼와 홍보대사, 초청 인사들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=렉스필) 닫기 이미지 확대 보기 ▲‘제4회 렉스필 프로암대회’에 참가한 프로골퍼와 홍보대사, 초청 인사들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=렉스필)

이미지 확대 ▲‘제4회 렉스필 프로암대회’ 실내 행사장에서 신다인 프로가 퍼팅 시연을 선보이고 있다. (사진=렉스필) 닫기 이미지 확대 보기 ▲‘제4회 렉스필 프로암대회’ 실내 행사장에서 신다인 프로가 퍼팅 시연을 선보이고 있다. (사진=렉스필)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

명품 침대 브랜드 렉스필이 지난 8월 31일 태광CC에서 ‘제4회 렉스필 프로암대회’를 성황리에 개최했다.이번 프로암대회는 행사 당일 비가 내리는 궂은 날씨 속에서 진행됐지만, 참가자들의 적극적인 참여와 뜨거운 열기 속에 예정된 일정에 따라 원활하게 진행됐다.이날 행사에는 최근 2연패를 달성한 신다인 프로를 비롯해 전예성, 홍현지, 안재희, 유다겸 프로가 참석해 자리를 빛냈다. 또한, 렉스필 홍보대사로 활동하고 있는 김다은, 이다은, 송유나, 이예빈, 홍현준 프로와 홍재경 아나운서, 윤예원 팝페라단장, 가수 김지혜, 가수 이프로(이훈성)도 함께해 참가자들과 뜻깊은 시간을 가졌다.라운딩을 마친 뒤에는 만찬과 축하 공연이 이어졌다. 참가자들은 다양한 프로그램을 통해 서로 교류하며 늦은 시간까지 자리를 지켰고, 날씨의 아쉬움을 대회의 열기로 채웠다.렉스필 관계자는 “우천이라는 쉽지 않은 상황에서도 많은 분들이 함께해 주신 덕분에 제4회 렉스필 프로암대회를 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “앞으로도 프로골퍼 및 다양한 분야의 인사들과 함께 소통할 수 있는 자리를 지속적으로 마련하고, 렉스필만의 프리미엄 브랜드 경험을 전달해 나가겠다”고 전했다.한편 렉스필은 오는 11월 23일 코리아CC에서 ‘제5회 렉스필 프로암대회’를 개최할 예정이다.렉스필은 이번 제5회 프로암대회를 통해 프로골퍼와 초청 인사, 관계자들이 함께 소통하고 교류할 수 있는 자리를 마련할 예정이며, 한층 더 다채로운 프로그램과 함께 특별한 골프 경험을 선사할 계획이다.