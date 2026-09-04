아워홈 뷔페 ‘테이크’, 11월 미아사거리 오픈 예정

이미지 확대 ‘테이크’ 3호점 조감도. 아워홈 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘테이크’ 3호점 조감도. 아워홈 제공

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아워홈은 뷔페 브랜드 ‘테이크(TAKE)’의 세 번째 매장(290석·302평 규모)을 서울 강북구 미아사거리와이스퀘어에 11월 열 예정이라고 4일 밝혔다.미아사거리 일대는 강북구를 대표하는 상권 중 하나로 꼽힌다. 대단지 아파트가 밀집한 주거 중심 상권으로, 가족 단위 고객 비중이 높다. 3호점이 위치한 와이스퀘어는 지하철 4호선 미아사거리역과 직접 연결되는 복합상업시설로, 쇼핑 및 생활 편의 시설을 함께 갖춰 유동인구가 풍부하다.아워홈은 올해 5월 종로구 종각역 인근에 테이크 1호점을 열었으며, 다음달 서울 송파구 잠실 롯데월드 어드벤처에 2호점 개점을 앞두고 있다. 1호점은 최근까지 꾸준한 방문객들의 발길이 이어지며 8월 말 기준 누적 방문객 9만명을 기록했다.테이크는 가을을 맞아 9월부터 11월까지 약 3개월간 가을 제철 식재료를 활용한 세계 각 지역의 특색을 담은 신규 메뉴 약 25종을 운영한다. 주요 메뉴는 고구마와 피칸을 넣은 ‘하베스트 피칸 고구마 캐서롤’, 무화과가 들어간 ‘허니 무화과 고르곤졸라 피자’, 바삭한 페이스트리에 사과와 시나몬을 더한 ‘비엔나 애플 시나몬 패스츄리’, 곤드레나물밥과 육전 등 10여 가지 재료를 취향에 따라 조합해 다양한 스타일로 즐길 수 있는 ‘전통시장 DIY 비빔밥’ 등이다.