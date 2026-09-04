지역난방공사, 열수송 현장 안전점검 및 청렴간담회

“안전과 청렴은 공공기관의 기본 책무”

이미지 확대 이세걸(사진 가운데) 한국지역난방공사 상임감사위원회 2일 자회사 직원들과 청렴간담회를 하고 있다. 한국지역난방공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 이세걸(사진 가운데) 한국지역난방공사 상임감사위원회 2일 자회사 직원들과 청렴간담회를 하고 있다. 한국지역난방공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국지역난방공사(한난)는 2일 열수송 현장을 찾아 안전관리 실태를 점검하고 청렴간담회를 개최했다고 4일 밝혔다.이날 이세걸 한난 상임감사위원은 열수송관 시설 및 유지보수 현장을 둘러보며 안전관리와 점검체계, 노후·취약구간 관리 현황, 비상상황 대응체계 등을 중점 점검했다. 지하에 매설된 열수송관은 이상 징후를 조기 발견하고 선제 대응하는 것이 중요한 만큼 상시 모니터링과 예방점검을 주문했다.이어 자회사 직원들과 청렴간담회를 열고 현장 애로사항과 건의사항을 청취했다. 또 모·자회사가 함께 실천할 수 있는 청렴문화 확산 방안을 논의하고 지속적인 소통의 중요성과 불합리한 관행·부패 위험요인 사전 해소를 논의했다.이 상임감사위원은 “안전과 청렴은 국민의 신뢰를 받기 위한 공공기관의 기본 책무”라며 “앞으로도 주요 사업현장의 위험요인을 선제적으로 살피고 소통과 협력을 통해 청렴하고 공정한 조직문화가 현장에 정착되도록 노력하겠다”고 밝혔다.